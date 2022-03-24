Podkasten Trained: Si det du har på hjertet med DeMar DeRozan

I februar 2018 sjokkerte NBA-stjernen DeMar DeRozan hele verden da han skrev dette på Twitter: «Depresjonen vant.» Han la det ut på impuls, men det fikk dyptgående konsekvenser for stigmaet rundt atleter og mental helse. I denne episoden får podkastvert Jaclyn Byrer besøk av DeMar, som forteller om hvordan det å ta eierskap over depresjonen hjalp ham til å finne lindring og å påvirke bransjen til å øke fokuset på psykisk helse. Han snakker også om viktige ting han lærte i barndommen, og forteller åpent om å reise seg etter tap på banen og tapet av faren. DeMars vilje til å vise sårbarhet har gitt ham et mentalt overtak i basket og livet ellers. Nå bruker han stemmen sin til å oppfordre andre atleter til å si hva de mener – og for å gi den kommende generasjon kjærlighet til seg selv, selvbevissthet og selvsikkerhet.