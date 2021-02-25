Det å være tilstede i øyeblikket gir deg kraft, men noen ganger må du tenke fremover. Denne balansegangen har hjulpet NBA All-Star og Milwaukee Bucks-guard Jrue Holiday med å bli en av de beste forsvarsspillerne i basket. Han studerer motstanderne før de møtes for å «lese tankene» deres og forutse taktikken deres, så de ikke har noe annet valg enn å tenke nytt og skifte kurs. I denne episoden av «Trained» snakker den defensive mesterhjernen med Ryan Flaherty, Nike Senior Director of Performance, om vinnerstrategien sin – både på banen og som far. Han forteller også om hvordan han bruker nederlag som motivasjon og tar pauser for å beholde lidenskapen, og hvordan familie og tro kan hjelpe oss med å sette alt i perspektiv når poengtavlen ikke er med oss.