Skånsom veiledning for å få kroppen i gang etter et svangerskapsavbrudd

Dr. Williams kan fortelle at det vanligvis er OK med aktiviteter med lav intensitet, som gange, i dagene etter en spontanabort. Men snakk med legen for sikkerhets skyld om trening med høyere intensitet. Legen vil vurdere hvor langt på vei du var, hvordan spontanaborten skjedde, og om du fortsatt blør mye, sier dr. Williams. For eksempel kan legen finne ut om spontanaborten skjedde i første trimester eller senere i andre eller tredje? Var det nødvendig med medisiner eller inngrep? Tok du keisersnitt? Alle disse variablene påvirker restitusjonen og hvor fort du kan begynne å bevege deg igjen.

Generelt sett, sier dr. Williams, kan personer som opplever spontanabort i første trimester ofte begynne med trening i løpet av en uke eller to hvis blødningen har stoppet eller kun setter små flekker. Men hvis du fortsatt blør skikkelig, sier hun, må du vente med krevende trening ettersom dette kan øke risikoen for blødning eller blodtap.

Når det gjelder tap i tredje trimester, sier dr. Williams at du kanskje må vente fra tre til fire uker før du kan begynne med trening med høy intensitet. Hvis du tok keisersnitt, anbefaler hun at du venter minst åtte til 12 uker før du begynner med tradisjonelle mageøvelser som planken. Pustbaserte dype kjerne- og bekkenbunnsøvelser er imidlertid nyttig (mer om dette nedenfor).