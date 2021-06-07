Det er like etter soloppgang i Kuwait City, hovedstaden i den vesle nasjonen Kuwait langs Persiabukta, og den profesjonelle dykkeren Mariam Al Saif starter dagen med meditasjon. Hun samler kropp og sinn på land før hun tilbringer resten av dagen under vann. «Dykking handler om å gå frem veldig sakte, ta sin tid og puste inn og ut. Derfor prøver jeg å gå inn i det tempoet før dykkingen og dagen begynner», forklarer 27-åringen.



Mariam, grunnleggeren av dykkerfirmaet MER, er ved marinaen innen klokken ni og veileder 20 til 30 aspirerende dykkere om båtens sikkerhetsanstaltninger og planen for dagens dykketur. På grunn av restriksjoner som følge av pandemien, består nå de fleste klientene av lokalt sertifiserte dykkere og entuasiaster, men å jobbe med nybegynnere, sier hun, gir henne en spesiell glede og tilfredstillelse. «At folk sender meg en melding eller kommer på turene og sier: 'Jeg har faktisk vært veldig redd for åpent vann, men nå har jeg lyst til å bli sertifisert' – det er for meg motivasjonen og drivkraften», sier hun.