Mariam dykker dypere
Kultur
Møt dykkeren og entreprenøren fra Kuwait som bygger et inkluderende fellesskap – under vann – ved å hjelpe flere kvinner med å hoppe i det.
«My Backyard» er en serie om hverdagsatleter som finner mening og balanse i naturen.
Det er like etter soloppgang i Kuwait City, hovedstaden i den vesle nasjonen Kuwait langs Persiabukta, og den profesjonelle dykkeren Mariam Al Saif starter dagen med meditasjon. Hun samler kropp og sinn på land før hun tilbringer resten av dagen under vann. «Dykking handler om å gå frem veldig sakte, ta sin tid og puste inn og ut. Derfor prøver jeg å gå inn i det tempoet før dykkingen og dagen begynner», forklarer 27-åringen.
Mariam, grunnleggeren av dykkerfirmaet MER, er ved marinaen innen klokken ni og veileder 20 til 30 aspirerende dykkere om båtens sikkerhetsanstaltninger og planen for dagens dykketur. På grunn av restriksjoner som følge av pandemien, består nå de fleste klientene av lokalt sertifiserte dykkere og entuasiaster, men å jobbe med nybegynnere, sier hun, gir henne en spesiell glede og tilfredstillelse. «At folk sender meg en melding eller kommer på turene og sier: 'Jeg har faktisk vært veldig redd for åpent vann, men nå har jeg lyst til å bli sertifisert' – det er for meg motivasjonen og drivkraften», sier hun.
For bare to år siden bestemte Mariam seg på ren impuls å bli sertifisert på en ferie i Australia. «Prosessen var strevsom», sier hun om den fire dager lange sertifiseringen som inkluderte teori og øving i bassenget før de dro ut for å dykke. «Men du kan ikke unngå å føle at du virkelig har utrettet noe når du er ferdig.»
Mariams forkjærlighet for vannet ligger i DNA-et hennes. Hun sporer familien i Kuwait tilbake til en lang rekke dykkere som hentet opp dyrebare perler og solgte dem til kjøpmenn. «[De] holdt pusten i fem minutter av gangen uten maske eller snorkel», sier hun. «Jeg er i stand til å være nede ti ganger så lenge som de kunne, men jeg føler fremdeles den forbindelsen. De fikk se landskapet under vann slik jeg gjør nå.»
Da Mariam var på dykketurer, falt hun pladask for sporten, men hadde ingen å dele den med. Dette ga henne fornyet fokus og drivkraft. «Jeg fant meningen med dykkereisen min da jeg innså at jeg kunne skape et fellesskap for kvinnelige dykkere», sier Mariam, som etterhvert forlot kontorjobben sin som markedsfører for luksuriøse sminkeprodukter og har aldri sett seg tilbake. På tross av utfordringene som ligger i å drive med en sport som domineres av menn, tråkker hun opp en ny sti for kvinnelige dykkere og entreprenører i regionen ved å eie sitt eget selskap.
«Jeg har fått en jobb til sjøs akkurat som forgjengerne mine. Det finnes definitivt en dragning mot det å befinne seg under vann.»
«Dykking er en sjelden affære for kvinner i Midtøsten», sier Mariam. «Jeg er glad for at jeg har fått muligheten til å lage et hellig sted for kvinner, 15 meter under havet.» Ifølge Professional Association of Diving Instructors (PADI) utgjorde kvinner bare 38 % av sertifiserte dykkere på verdensbasis i 2018, en økning på 3,6 prosent fra 2013. Fraværet deres i vannet forsterkes av mangelen på utstyr for kvinnelige kropper og miljøer for kvinnelige dykkere.
«Bransjen er dominert av menn. Ingen tvil om det», sier Mariam, som legger til at jobben hennes handler om å «jevne ut ulikheter og bare si at kvinner fortjener å være her like mye som menn». Hun ønsker å forandre dette med Mer og som ambassadør for Girls That Scuba – et fellesskap kun for kvinner med mål om å introdusere flere kvinner til dykking, og samtidig gi støtte til dem som allerede driver med sporten. Hun bruker plattformen sin til å øke bevisstheten rundt kjønnsmessige ulikheter i dykking, og til å oppfordre flere kvinner fra Midtøsten til å dykke. «Du må føle deg avslappet når du lærer deg å dykke», sier hun. «[Og] det å ha en kvinnelige [dykker] som lytter til deg, er veldig viktig.»
«Jeg fant meningen med dykkereisen min da jeg innså at jeg kunne skape et fellesskap for kvinnelige dykkere.»
Under dagens ekskursjon stopper båten ved dykkestedet noen kilometer fra kysten og kaster anker. Gjestene sitter på kanten av båten og forbereder seg til å dykke ned i dypet. Stemningen er spent og forventningsfull idet alle tar på seg våtdrakt og maske som stramt forsegler øyne, nese og overleppe. Dykkerne biter ned på et munnstykke for regulatoren som er festet til masken, noe som tvinger dem til å puste gjennom munnen. Regulatoren er deretter koblet til dykkerflasken. Å puste kan være den mest angstfremkallende delen for mange dykkere. For å komme i forkant av dette problemet går Mariam nøye igjennom pusteteknikkene og svarer på alle spørsmål.
«Når du er i vannet, forsvinner all vekten. Det er meditativt», forklarer Mariam. «Det er ingen forskjell mellom oss og fiskene.» Mens de utforsker dypene langs Persiabukta, finner de korallrev fylt med yrende fiske- og planteliv. «Det gir deg en helt ny forståelse for skjørheten i havet», sier hun. «Vi burde ikke la klimaforandringer stoppe fremtidige generasjoner fra å oppleve gleden ved dykking.»
«Jeg er glad for at jeg har fått muligheten til å lage et hellig sted for kvinner, 15 meter under havet.»
For Mariam er det motiverende å vite at folk legger dykkeopplevelsen i hennes hender og at hun bidrar til at sporten vokser. «Dykking kan få frem en sårbar side av deg selv. Bare tanken på at kvinner har lyst til å bli med på turene mine fordi jeg motiverer dem og de stoler på meg – det gjør meg ydmyk», sier hun. «Jeg har fått en jobb til sjøs akkurat som forgjengerne mine. Det finnes definitivt en dragning mot det å befinne seg under vann.»
Tekst: Jiya Pinder
Foto: Maha Alasaker og Maryam ALMasha'an
Rapportert: september 2020