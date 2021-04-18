«Vi er de som forårsaker de fleste av disse miljøproblemene», sier Marcus, som mener at endring kan komme fra å lære folk om omgivelsene. «Utdannelse er det som åpner folks sinn. Du er omgitt av all denne skjønnheten, alle disse underne, men du aner ikke at de er der.»



Kunnskapen Marcus lærer bort til andre er ting han lærte selv i tidlig alder, da han bodde i en leilighet sammen med sine søsken og moren som var aleneforsørger. «Man måtte gå utendørs for å få plass, for å utforske», minnes Marcus. «Jeg tilbragte hver eneste våkne time utendørs. Jeg var den typen barn som ville være ute til jeg hørte moren min rope at det var på tide å komme inn og spise.»



Moren oppmuntret kjærligheten hans til naturen, og hver sommer tok hun med Marcus og søsknene hans på campingturer til en statspark i nærheten. «Statsparkene er fremdeles mine favorittsteder her i verden», sier han. I løpet av en av disse turene i barndommen var han med på en naturtur som påvirket han til å forfølge de biologiske vitenskapene gjennom studier og karriere senere i livet. «Det var første gang jeg gikk bort fra stien og inn i skogen», sier han. «[Turistguiden] åpnet sinnet mitt fordi hun viste meg at jeg kunne sette navn og historie på alle planter og dyr rundt meg.»