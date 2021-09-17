Mr. YouTube deler dansebevegelser som gjør deg glad
Atleter*
Slik reflekterer kongen av Lite Feet den gode energien
Mr. YouTube demonstrerer de kjente Lite Feet-bevegelsene sine i sentrum av Los Angeles
«Ta en pause alle sammen», sier han, og det blir stille i dansestudioet, alle venter. «BOOM! Ok, vi er i gang, Mr. YouTube her, selvfølgelig, fra Bronx i New York.»
Ingen kan introdusere Mr. YouTube som Mr. YouTube selv, også kjent som Switzon Haney, også kjent som Switz (uttales «Swiss»). Den selvlærte, selverklærte «King of Lite Feet» – en dansestil han var tidlig ute med i Harlem og Bronx tidlig på 2000-tallet – hevder også at han var den første danseren som gikk viralt på YouTube. Derav kallenavnet.
«Jeg prøver å gi folk selvtillit … det er det jeg sprer.»
Mr. YouTube mangler tydeligvis verken energi eller selvtillit – og han har mye til overs. «Det er det jeg sprer. Jeg prøver å gi folk selvtillit», sier han mens han underviser i Lite Feet under et besøk på et dansestudio i sentrum av Los Angeles. «Selvtillit er nøkkelen.»
Denne selvtilliten handler om bekreftelse, ikke arroganse. Utstrålingen hans får de som føler seg tiltrukket av ham, til å komme seg på bena og bevege seg. «Noen ganger ser du dans, og det ser så bra ut, men det kan virke avskrekkende», sier han. «Du kan tro at det er for vanskelig. Jeg prøver å gjøre stilen min universell og imøtekommende. Jeg elsker å se mennesker som prøver.»
Men hvordan er stilen hans? Lite Feet er kjent for alle som har sittet på undergrunnsbanen i New York City og hørt det velkjente ropet «It's showtime! Showtime!» idet dørene lukkes.
Det består av mye fotarbeid, hat tricks og shoe tricks – for eksempel sparke av seg en sko halvveis ut i dansen og så fange den med foten igjen. Triksene fungerer ikke alltid, ikke en gang for Mr. YouTube, men det bryr han seg ikke om. Det handler ikke om å være perfekt, det handler om å nyte friheten til uttrykke seg uten å være redd for å mislykkes. Det er derfor Lite Feet-danserne bygger hverandre opp med oppmuntrende rop og jubel.
«Send ut god energi til andre, så får du det samme tilbake.»
Mr. YouTubes evinnelige positive innstilling har ikke kommet av seg selv. «Jeg kommer fra gaten … fra et tøft nabolag», sier han, med ett alvorlig. «Med mye negativitet.»
I vanskelige perioder søker han til dansen for å finne hjelp – og for å hjelpe andre. «Jeg har alltid fått utløp for følelsene mine når jeg danser. Når jeg går gjennom noe, er dans verktøyet mitt. Dans har vært bra for den psykiske helsen, velværen og den fysiske helsen også. Det er terapi. Så ta vare på psyken din, kroppen din, sjelen din, og send ut god energi til andre, så får du det samme tilbake.»
Neste dansetime skal begynne, og da er det viktig med en lettere stemning. Ansiktet hans lyser opp igjen. «Så, BOOM! Nå skal dere få høre en sprø historie …» Og det er den. Men vi kan dessverre ikke gjenfortelle den.
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Film: Aimee Hoffman
Foto: Thalia Gochez
Tekst: Dan Rookwood
Rapportert: juli 2021