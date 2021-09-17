Mr. YouTube deler dansebevegelser som gjør deg glad

Neste dansetime skal begynne, og da er det viktig med en lettere stemning. Ansiktet hans lyser opp igjen. «Så, BOOM! Nå skal dere få høre en sprø historie …» Og det er den. Men vi kan dessverre ikke gjenfortelle den.

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