«Vi er en familie av bevegelsesninjaer»
Atleter*
Finn ut hvordan dette dansecrewet holder sammen ved å prioritere «familie for enhver pris».
Kinjaz-grunnlegger Mike Song og crewet hans i Los Angeles sentrum.
Når The Kinjaz møtes, viser de et subtilt tegn som vitner om forbindelsen de har til hverandre som dansecrew og livslange venner. Det er et eget håndsignal bestående av to samlede fingre som peker oppover. Og for flere av gruppens grunnleggere viser signalet en delt tatovering av symbolet for slektninger. «Det representerer ideen om å gå sammen mot det samme målet som en enhet», sier Mike Song.
Medgrunnleggerne sitter på gulvet i et øvingsstudio i Los Angeles sentrum, og har en naturlig koreografi seg i mellom mens de går gjennom stegene de har tatt opp gjennom årene. Crewet ble grunnlagt i 2010 og bygde raskt opp et renommé for sine presise rutiner i nasjonale TV-opptredener. «Egentlig begynte vi med det bare for moro skyld for å underholde på små sammenkomster i nærmiljøet», sier Mike. «Nå har det blitt et globalt merke.»
«Vårt felles mål er å dyrke familiebånd for enhver pris.»
Gruppens navn kombinerer det som er viktigst for dem. «Kin betyr familie, men det er også det [greske] rotordet for bevegelse, som i kinetisk. Så 'familie av bevegelsesninjaer' er måten vi smeltet det sammen på for å lage Kinjaz», forklarer Mike.
«Vårt felles mål er å dyrke ‘familiebånd for enhver pris’, å støtte og løfte hverandre for å nå vårt høyeste kollektive potensial», sier Anthony Lee.
Denne følelsen av å forene formålet er spesielt viktig med så mange forskjellige gründerområder for merkevaren: De har også en kleslinje, en produksjonsarm for arrangementer, til og med et nudelselskap. Men den konsistente rytmen som holder alt sammen, er dans.
«Det jeg synes er så forfriskende, er at når vi er superstresset og kommer inn i et rom og finner tid til en økt, så bare danser vi, spiller god musikk og har det gøy sammen likevel», sier Vinh Nguyen. «Akkurat det er samlende for oss – bare det å bli minnet om hvorfor vi gjør det. Det er for hverandre og for kjærligheten vi har til dans.»
«Dans overskrider barrierer ... bringer mennesker sammen.»
Gjennom både den stadig voksende tilstedeværelsen deres på nettet og gjennom arenashow, finner gruppen måter å inkorporere historiefortelling på som forbinder dem til publikum, og oppmuntrer dem til å bevege seg. «Dans overskrider barrierer, enten det er kjønnsnormer, seksuell legning, nasjonalitet, etnisk bakgrunn eller språk», sier Anthony. «Dans bringer mennesker sammen.»
«Dans er en av de eldste idrettene noensinne, og det finnes en universell forbindelse til dans i alle mennesker», sier Ben Chung. «Når en baby hører musikk, begynner den å hoppe opp og ned. Og nå blir breakdancing en OL-gren for første gang i 2024 ... Det er et enormt spekter i det.»
«Pluss at det er den mest tilgjengelige sporten», sier Addy Chan. «I motsetning til andre idretter, hvor du kanskje trenger mange ressurser, penger til utstyr, eller et felt eller et basseng, er dans åpent for alle.»
Og alle slags kropper. «Det er mange idretter hvor du må ha en bestemt kroppstype», sier Mike. «Det unike med dans er at uansett hvilken kropp du ble født med, er den verktøyet ditt. Kanskje du er tynn og kanskje det ikke fungerer i andre idretter, men når du begynner å danse, tenker du: 'Dette duger!' Eller for alle som kanskje er selvbevisste, kanskje du har store bein og innser at du har god balanse, og så begynner du å bruke den.»
Med alt de har på gang – hva blir det neste fra Kinjaz? De siste tre årene har de jobbet «i skyggen» med et hemmelig prosjekt i samarbeid med Nike, som snart skal lanseres.
Film: Aimee Hoffman
Foto: Thalia Gochez
Tekst: Dan Rookwood
Rapportert: juli 2021