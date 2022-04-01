En løpehistorie som starter med et tau

Noen ganger tar de med seg Youyou til vollen og lar ham føle vinden fra havet. De bryter gjennom sikkerhetsbarrierene slik at han kan føle adrenalinet gjennom kroppen. Når det er der, tar de et steg til og så løper de en stund.



Innen fysikken, når lydbølger med samme bølgelengde møtes, resonnerer de med samme frekvens og gir sterkere svingninger. For Youyou, Yachi, Yao Ying, og Xiao Yu'er har denne resonansen oppstått. Om de fortsetter å løpe sammen som dette, hva annet kommer de til å oppleve? Uansett hvor mye fremgang de opplever, og uansett hvilke spennende konkurranser som venter, så har de fått en forbindelse gjennom løping, og de kan møte det uventede sammen – noe som i seg selv er en stor prestasjon.