En løpehistorie som starter med et tau
Atleter*
Denne løpehistorien handler mer om hender enn føtter. Den samme sporten, den samme driven. Den eneste forskjellen er en ekstra bit tau mellom hender. Med hvert steg fremover sendes vennskap, oppmuntring og lidenskap fra den ene enden til den andre.
«Fordelene jeg har fått i livet fra løping, er ikke bare fysiske. Løping får meg ut og hindrer at jeg bare blir sittende hjemme», sier Youyou, en løper med synshemming og medlem av Lan Jingling (Blue Eye Spirit), en veldedig organisasjon som kjemper for inkluderende sport. Lan Jingling ble dannet av en gruppe tempoholdere og er nå inne i sitt femte år.
Merk: Alle løpere med synshemming trenger hjelp fra minst én eskorte for å nå forskjellige løpemål. For løpere med synshemming som Youyou kreves minst tre partnere under forberedelse til en maraton – tempoholderen, en løper foran og en løper bak. Med en tydelig fordeling av arbeidsoppgaver og taust samarbeid sikrer formasjonen et trygt og stabilt tempo for atleter med synshemming.
Yachi har vært tempoholder for Youyou i flere år. De dultet borti hverandre gjentatte ganger første gangen de prøvde å løpe med et 30 cm langt tau mellom dem. Nå løper de som om de var kloner av hverandre. Når de forbereder seg til en konkurranse, får de hjelp av flere eskorter slik at de danner en løpeformasjon. Hvem vet hvor mange morgener, skumringer, tøffe vintre og brennhete somre formasjonen har opplevd sammen. Utenfor løpebanen er det ikke behov for tau og formasjon, men en annen form for bånd – et usynlig sådan – knytter dem fortsatt tett sammen.
«Jeg ser dem.»
Når Youyou ikke legger ut en selfie, kan det være fordi «jeg har en dårlig hårdag», sier han.
Ikke vær overrasket, for hva Youyou angår, er det ingenting som mangler i livet hans, inkludert syn. Youyou «ser» bare på en annen måte.
I en alder av 21 jobber han som KI-dataannotator (kunstig intelligens) – en slags instruktør som lærer opp KI til å forstå menneskelige behov mer nøyaktig.
Men i den virkelige verden er han studenten som er full av nysgjerrighet og som ønsker å forstå og prøve alt.
Han liker å ta bilder av livets dyrebare øyeblikk. Ved hjelp av taleassistenten har han blitt en mester til å fotografere med mobilen. Han tar selfier med venner, tøysete reisebilder, bilder av løpeturer på morgenen og forblåste sjølandskap.
Youyou er som en sosial sommerfugl og organiserer ofte fysiske treff for løpere. Selv om han ikke kan se ansiktene deres, kan han raskt identifisere de han har utvekslet talemeldinger med på nettet. «Jeg ser dem», insisterer han.
Tau
Løping er et annet vindu som Youyou kan «se» verden gjennom.
I tillegg til Yachi, fungerer også Yao Ying og Xiao Yu’er som eskorter for Youyou i Lan Jingling-gruppen. I tillegg til regelmessige løpearrangementer er de ofte med Youyou på trening og hjelper ham med gradvis å forbedre seg og nå de personlige målene sine.
Under trening løper Yao Ying foran, Yachi er på Youyous venstre side og Xiaoyuer er bak. Når man ser dem løpe bakfra, virker det som om den ubrytelige formasjonen omgir Youyou, men fakta er at de alle er omgitt av vennskapets ubrytelige bånd.
«Tempoholderne må være raskere enn løperne med synshemming for å sikre at de kan løpe trygt og få fremgang», sier Yachi. Han har løpt lengst med Youyou, og han forklarer at i tillegg til fysisk trening har de også jobbet hardt med å knytte en virkelig «forbindelse».
Når de løper, har de et 30 cm blått tau som forbinder Youyous venstre håndledd til Yachis høyre. De beveger seg unisont som hverandres speilbilde, og bruker tauet som en form for kommunikasjon.
Når Yachi og Youyous steglengde og tempo er konsekvent, er tauet naturlig slakt, slik at de vet at de er i «sonen» og perfekt synkronisert. «Når to personer er i sonen, trenger du faktisk ikke å snakke så mye under løping», sier Yachi.
Kraften til tauet er gjensidig.
Takket være tauet, er ikke løping lenger noe du gjør alene, forklarer Yachi. For å holde dette tauet slakt hele tiden må han trene hardt på egen hånd for å sikre at han kan takle ulike scenarioer. «Men jeg gjør ikke dette for veldedighet,» sier han. «Dette er et bånd knyttet rundt felles prestasjoner. Jeg hjelper ikke bare ham med å forbedre seg. Han får også meg til å holde ut og være sterk.»
Mer enn løpere
Selv om Youyou føler at moderne mennesker generelt «lever» på mobilen, er vennene hans veldig ekte.
«Yachi, Yao og Xiao Yu'er er mer som guider som leder meg til å utforske verden,» sier han. Fordi løping hjelper ham med å komme seg ut av huset, gjør det ham også mer motivert til å møte dem.
Sammen går de på karaoke, sjekker ut nye restauranter og besøker forstedene slik at Youyou kan «føle støyen» utenfor byen. «Etter så lang tid, er jeg ikke bare en løpepartner, men mer som en venn, et familiemedlem,» sier Youyou.
Trening er ikke den eneste hensikten med løpeturene deres. Det gjør også at de kan være sammen som venner.
Når de går ut for å spise, sier Youyou at han egentlig ikke liker restaurantene som er veldig opptatt av at han har synshemming. Denne typen «overdreven omsorg» gjør ham ukomfortabel.
Yachi, Yao Ying og Xiao Yu'er vet alle hvor mye Youyou liker nye opplevelser, og ofte prøver de å finne ut hvordan de skal få ham til å føle mer og mer.
Noen ganger tar de med seg Youyou til vollen og lar ham føle vinden fra havet. De bryter gjennom sikkerhetsbarrierene slik at han kan føle adrenalinet gjennom kroppen. Når det er der, tar de et steg til og så løper de en stund.
Innen fysikken, når lydbølger med samme bølgelengde møtes, resonnerer de med samme frekvens og gir sterkere svingninger. For Youyou, Yachi, Yao Ying, og Xiao Yu'er har denne resonansen oppstått. Om de fortsetter å løpe sammen som dette, hva annet kommer de til å oppleve? Uansett hvor mye fremgang de opplever, og uansett hvilke spennende konkurranser som venter, så har de fått en forbindelse gjennom løping, og de kan møte det uventede sammen – noe som i seg selv er en stor prestasjon.