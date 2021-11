Møt Londons Super 5s League

Super 5-ligaen er et femlagsfotballfellesskap grunnlagt i Hackney i Øst-London, for kvinner og ikke-binære personer som tidligere møtte hindre, men som nå kjemper tilbake og finner et nytt rom for fotball på egne vilkår.



Pandemien har satt en stopper for kvinnefotballens vekst, noe som kaster lys over et spillgap mellom kjønnene. Nå har disse jentene kommet ut av skyggene og inn i lyset, de spiller etter sine egne regler, definerer en ny kultur av fotball for alle. En følelse av rebelsk aktivisme lever i dem alle, enten de er klar over det eller ei — de er her for å spille fotball, og når de gjør det baner de vei for at yngre jenter skal følge i fotsporene deres.