Oppskrift på linsesuppe

Linsesuppe:

Bruk en stor kasserolle. Ha i kokosnøttolje og stek løk på middels varme til den er blank, omtrent 5-7 minutter. Tilsett hvitløk og la det steke til det begynner å lukte godt. Tilsett gulrøtter og søtpoteter og stek videre til de er myke. Tilsett linser og grønnsakskraft, og la det koke nesten. Tilsett timian og laurbærblad og reduser til en småkoke. La suppen småkoke i 30 minutter til 2 timer. Tilsett grønnkål noen minutter før du tar av varmen. Oppbevares i 5 separate beholdere. Den er holdbar i kjøleskap i opptil 3 dager, i fryser i opptil to uker.



Garnityr:

Tilsett alle ingrediensene i en foodprosessor, og kjør til de er grovhakket. Oppbevares i egne beholdere og oppbevar med suppen. Serveres sammen med et kokt egg.