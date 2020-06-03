Oppskrift på linsesuppe

Preppe for seier: linsesuppe
Ernæring
av Nike Training
Slik lager du treningsmat for en hel uke fra én enkelt oppskrift.
Denne enkle, oppskriften lager du i en eneste gryte, og er fullpakket med karbohydrater, proteiner og godt fett for å gi brennstoff til en uke med treningsøkter. Gi den et forsøk!
Karbohydrater fra søtpoteter. Protein fra linser. Godt fett fra kokosnøtter og valnøtter. Dette måltidet gir deg alt du trenger for å gjennomføre treningen – eller restitusjon. Denne oppskriften lages i en stor gryte, og er nok til lunsj i en uke.
Ingredienser
Til linsesuppen trenger du:
0,6 dl kokosnøttolje
2 gule løk i terninger
6 fedd hvitløk, finhakket
4 store gulrøtter i terninger
6 små søtpoteter i terninger
760 g røde linser
1,89 l grønnsakskraft
2 laurbærblad
10 g frisk timian, kun bladene
270 g lacinato grønnkål, hakket
Til garnityr:
96 g usøtet revet kokosnøtt
150 g ristede valnøtter
15 ml hele korianderfrø
15 ml hel spisskummen
15 ml hel fennikkel
2,5 ml salt
Til eggene:
5 store egg
280 g is
Slik gjør du
Linsesuppe:
Bruk en stor kasserolle. Ha i kokosnøttolje og stek løk på middels varme til den er blank, omtrent 5-7 minutter. Tilsett hvitløk og la det steke til det begynner å lukte godt. Tilsett gulrøtter og søtpoteter og stek videre til de er myke. Tilsett linser og grønnsakskraft, og la det koke nesten. Tilsett timian og laurbærblad og reduser til en småkoke. La suppen småkoke i 30 minutter til 2 timer. Tilsett grønnkål noen minutter før du tar av varmen. Oppbevares i 5 separate beholdere. Den er holdbar i kjøleskap i opptil 3 dager, i fryser i opptil to uker.
Garnityr:
Tilsett alle ingrediensene i en foodprosessor, og kjør til de er grovhakket. Oppbevares i egne beholdere og oppbevar med suppen. Serveres sammen med et kokt egg.