Lær trinnene med Fleur
Jeg heter Fleur. Jeg er 15 år gammel. Jeg danser og synger, og det synes jeg du også burde gjøre.
Det er noe med musikk som er så inspirerende. Den følelsen når du kommer deg på dansegulvet og all negativiteten forsvinner mens kreativiteten bare flyter.
Jeg synes at alle bare skal nyte dansegleden uten å nøle og ta kontrollen på dansegulvet. Det er det den nye låten min, Footwork, handler om.
Så la oss danse!
Følg med steg for steg i denne videoen, så kan vi perfeksjonere trinnene til Footwork sammen.
Jeg har skrevet ned et par tips og triks for å lære nye danser. Så uansett om du vil danse på scenen, i en duell eller bare på soverommet ditt, er du mer enn klar til å innta dansegulvet.
👟 Øvelse gjør mester. Gode ting kommer til å skje. Jeg lover!
🗯️ Be om tilbakemeldinger fra venner eller familie.
❤️🔥 Bruk antrekk som gjør at du føler deg selvsikker.
🌸 Vær positiv! Dans handler om å nyte prosessen.
Husk å tagge meg hvis du har lyst til å vise verden dansetrinnene dine til Footwork! Jeg heter @fleurforreal på Instagram og TikTok.
Husk å ha det gøy.
Fleur x
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