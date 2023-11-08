Jeg har skrevet ned et par tips og triks for å lære nye danser. Så uansett om du vil danse på scenen, i en duell eller bare på soverommet ditt, er du mer enn klar til å innta dansegulvet.



👟 Øvelse gjør mester. Gode ting kommer til å skje. Jeg lover!



🗯️ Be om tilbakemeldinger fra venner eller familie.



❤️‍🔥 Bruk antrekk som gjør at du føler deg selvsikker.



🌸 Vær positiv! Dans handler om å nyte prosessen.



Husk å tagge meg hvis du har lyst til å vise verden dansetrinnene dine til Footwork! Jeg heter @fleurforreal på Instagram og TikTok.



Husk å ha det gøy.



Fleur x



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