Vi presenterer Keely Hodgkinsons første Nike signaturkolleksjon med løpesko og -klær

I tillegg til løpeskoalternativene har Keely Hodgkinson-kolleksjonen et lite utvalg av matchende klær for en komplett stil. AeroSwift- og Pro Sculpt-settene er laget med innovative Nike-materialer og designet for å gjenspeile den berømte idrettsutøverens stil med funksjonalitet som alle løpere trenger.

AeroSwift-sett : Føl deg som Hodgkinson når du tar på deg den avkortede AeroSwift-overdelen med lomme og tettsittende 5-tommers shorts. Disse plaggene med forbedret ytelse er alt annet enn enkle. Dette settet har Dri-FIT ADV-teknologi og holder deg avkjølt og tørr, selv når du løper i sommervarme. Praktiske oppbevaringslommer har plass til småting du har med deg på løpsdagen, mens hver del har en tettsittende passform som holder deg komfortabel.

Nike Pro Sculpt-sett:For mer tildekking tilbyr kolleksjonen også den langermede Nike Pro Sculpt-overdelen og Pro Sculpt-shortsen på 12,5 cm. Fargetonet grafikk og en dristig Swoosh laget av sateng gir en ekstraordinær følelse. Diskré designdetaljer, inkludert hennes Nike-signaturbaserte tornadologo, er en hyllest til navnet på settet.