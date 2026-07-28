Vi presenterer Keely Hodgkinsons første Nike signaturkolleksjon med løpesko og -klær

Mellomdistansemesteren Keely Hodgkinson lanserer sin første Nike-signaturkolleksjon
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Mellomdistansemesteren Keely Hodgkinson har lansert sin første signatursko- og kleskolleksjon fra Nike. Keely Hodgkinsons signaturpakke for idrettsutøvere inneholder hennes signaturversjon av fire populære Nike-løpesko for vei eller bane: Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 og Victory 2. Den tilhørende kleskolleksjonen inkluderer topper og shorter med de innovative stoffteknologiene AeroSwift og Nike Pro Sculpt. Den 16. juli 2026 ble kolleksjonen lansert globalt på Nike.com og hos utvalgte forhandlere.
Kort fortalt
- Den anerkjente britiske mellomdistanseløperen Keely Hodgkinson lanserte sin første signatursko- og -kleskolleksjon fra Nike, med dristig og elegant svarte design med kontrastdetaljer i Metallic Gold.
- Fottøyet inkluderer nydesignede fargekombinasjoner av de ikoniske løpeskoene Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 og Victory 2 for løping på vei, bane og i konkurranser.
- Den tilhørende kleskolleksjonen inkluderer to shortssett med Nike-stoffteknologiene AeroSwift og Nike Pro Sculpt.
- Kolleksjonen er tilgjengelig på Nike.com og hos utvalgte forhandlere etter den globale lanseringen den 16. juli 2026.
Hvem er Keely Hodgkinson?
Keely Hodgkinson er en berømt britisk mellomdistanseløper fra Greater Manchester i England, og hun er kjent for å være rask og ha flott løpesett. Hun er en av de raskeste kvinnelige mellomdistanseløperne i sin tid, har brukt Nike-produkter siden 2019 og samarbeider med Nikes forskere og designere for å forme produkter for eliteutøvere og hverdagsløpere. Keely Hodgkinson-kolleksjonen er hennes første signaturpakke fra Nike.
Hvilke løpesko bruker Keely Hodgkinson og hvorfor?
De utvalgte løpeskoene i kolleksjonen passer godt til alle aspekter av trening og konkurranse på vei eller bane. Her er en oversikt over hvilken sko Hodgkinson bruker til hvilket formål, fra daglig trening til konkurransedagen.
- Restitusjonsløping: Når Hodgkinson skal restituere, velger hun Vomero Plus. Vomero Plus er kjent for den ultramyke følelsen og den myke ZoomX-mellomsålen i full lengde, og skoen er designet av kvinner for kvinner.
- Daglig trening: Hodgkinsons foretrukne løpesko til hverdagsbruk er Pegasus 42, på grunn av den ekstra responsen fra den buede Air Zoom-enheten i skoens fulle lengde og mellomsålen med ReactX-skum. Denne konstruksjonen gir skoen kraftig energiutnyttelse, noe som er nyttig i den daglige treningen.
- Intervaller og konkurransedag: Vaporfly 4 er Hodgkinsons førstevalg for intervalltrening på grunn av den kraftige, fremdriftsgivende følelsen fra en Flyplate i karbonfiber i full lengde og ZoomX-demping. Vaporfly 4 er en ideell løpesko for både langdistanseløp og sprint.
- Baneløp: Når Hodgkinson konkurrerer i mellomdistanseløp på bane, bruker hun Victory 2-piggskoene for distanseløp, som har innovativ Nike Air-teknologi. Skoene har en Air Zoom-enhet kombinert med ZoomX-skum og en karbonfiberplate, noe som gir en kraftig, men stabil følelse.
Keely Hodgkinson-kolleksjonen: Utvalgte løpeklær
I tillegg til løpeskoalternativene har Keely Hodgkinson-kolleksjonen et lite utvalg av matchende klær for en komplett stil. AeroSwift- og Pro Sculpt-settene er laget med innovative Nike-materialer og designet for å gjenspeile den berømte idrettsutøverens stil med funksjonalitet som alle løpere trenger.
AeroSwift-sett : Føl deg som Hodgkinson når du tar på deg den avkortede AeroSwift-overdelen med lomme og tettsittende 5-tommers shorts. Disse plaggene med forbedret ytelse er alt annet enn enkle. Dette settet har Dri-FIT ADV-teknologi og holder deg avkjølt og tørr, selv når du løper i sommervarme. Praktiske oppbevaringslommer har plass til småting du har med deg på løpsdagen, mens hver del har en tettsittende passform som holder deg komfortabel.
Nike Pro Sculpt-sett:For mer tildekking tilbyr kolleksjonen også den langermede Nike Pro Sculpt-overdelen og Pro Sculpt-shortsen på 12,5 cm. Fargetonet grafikk og en dristig Swoosh laget av sateng gir en ekstraordinær følelse. Diskré designdetaljer, inkludert hennes Nike-signaturbaserte tornadologo, er en hyllest til navnet på settet.
Signaturdesignet til Keely Hodgkinson-kolleksjonen
Kolleksjonens eksklusive design gir et dristig uttrykk og refererer tydelig til Nike-utøverens prestasjoner og personlighet. Kolleksjonens svarte design er en hyllest til Hodgkinsons urokkelige selvtillit og kontroll, mens innslagene av metallisk gull som fremhever hvert plagg i kolleksjonen, viser frem stilen, motet og prestasjonene hennes. Ytterligere detaljer inkluderer avtakbare «KH»-anheng på løpeskoene.
Nike-utøveren var sterkt involvert i utviklingen og designet av kolleksjonen, og ga nyttig innsikt til Nikes forskere og designere i vurderingen av behovene til både hverdagsløpere og eliteløpere.
«Det å ha min egen Nike-kolleksjon er som en drøm som går i oppfyllelse», sier Nike-utøveren, som er kjent som en av de raskeste kvinnelige løperne på 800 meter. «Jeg håper at alle unge jenter som ser den, vet at det er verdt å jakte på store drømmer – for med hardt arbeid og tro er alt mulig.»
Keely Hodgkinson-kolleksjonen ble lansert globalt på Nike.com og hos utvalgte forhandlere den 16. juli 2026.
Ofte stilte spørsmål om Keely Hodgkinson-kolleksjonen
Hva er Keely Hodgkinson-kolleksjonen?
Keely Hodgkinson-kolleksjonen er Nike-utøverens første signaturkolleksjon, og består av fire forskjellige løpesko og et matchende utvalg av klær.
Hvilke løpesko er inkludert i kolleksjonen?
Keely Hodgkinson-kolleksjonen inkluderer Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 og Victory 2.
Hvilke prestasjonsklær inngår i Keely Hodgkinson-kolleksjonen?
Keely Hodgkinson-kolleksjonens utvalg av klær består av to sett: den avkortede AeroSwift-overdelen med lomme og tettsittende 5-tommers shorts, og den langermede Nike Pro Sculpt-overdelen med 5-tommers shorts.
Hva er Nike Victory 2?
Nike Victory 2 er en piggsko til distanseløping som er laget for fart, og den er ideell for mellomdistanseløpere som har som mål å slå rekorder. I tillegg er Victory 2 fremdriftsfremmende og stabil, som er to nyttige egenskaper ved langdistanseløping.
Hvor kan jeg kjøpe Keely Hodgkinson-kolleksjonen?
Du kan kjøpe Keely Hodgkinson-kolleksjonen på Nike.com og hos utvalgte forhandlere over hele verden.