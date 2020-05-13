Kom i rett stemning med en energispilleliste

Bevegelse
Sist oppdatert: 11. juni 2020

av Kirsty Godso

av Kirsty Godso

Kraften til en energisk spilleliste

Hvordan bruke musikk for å gjøre kropp og sinn klare for trening.

Musikk er en kraftfull motivator, og noen ganger er det den magiske bryteren som kan ta innstillingen din fra null til hundre. I denne artikkelen deler Nike Master Trainer, Kristy Godso, sine tips for å finne de beste sangene som holder motivasjonen på topp – og hvor du kan finne enda flere.

Trening og musikk har lenge gått hånd i hånd, så det er ingen overraskelse at det hjelper å høre på energisk musikk når du trener.

Men jeg liker også å bruke musikk til å motivere meg selv før jeg i det hele tatt begynner å trene. Hvis jeg er i litt dårlig humør, eller hvis jeg er sliten eller bare ikke føler for å trene, kan noen minutter med musikk som fyrer meg opp fullstendig endre retningen på dagen min.

Jeg setter på litt old school hip-hop, og plutselig bare forsvinner det dårlige eller daffe humøret. Nå er jeg klar for alt.

Kraften til en energisk spilleliste

Hvordan bruke musikk for å gjøre kropp og sinn klare for trening.

Musikk er en kraftfull motivator, og noen ganger er det den magiske bryteren som kan ta innstillingen din fra null til hundre. I denne artikkelen deler Nike Master Trainer, Kristy Godso, sine tips for å finne de beste sangene som holder motivasjonen på topp – og hvor du kan finne enda flere.

Trening og musikk har lenge gått hånd i hånd, så det er ingen overraskelse at det hjelper å høre på energisk musikk når du trener.

Men jeg liker også å bruke musikk til å motivere meg selv før jeg i det hele tatt begynner å trene. Hvis jeg er i litt dårlig humør, eller hvis jeg er sliten eller bare ikke føler for å trene, kan noen minutter med musikk som fyrer meg opp fullstendig endre retningen på dagen min.

Jeg setter på litt old school hip-hop, og plutselig bare forsvinner det dårlige eller daffe humøret. Nå er jeg klar for alt.

Kraften til en energisk spilleliste

Jeg sjekker hele tiden etter nye utgivelser og jeg er venner med DJ-er som holder meg oppdatert på nye låter. Kanskje det er derfor folk alltid spør om musikken når jeg legger ut treningsvideoer av meg selv på sosiale medier!

Å være en energileverandør er en del av jobben min, og jeg hjelper kundene mine med å føle entusiasme for å bevege seg. God musikk gir meg ny energi.

Kraften til en energisk spilleliste

Jeg sjekker hele tiden etter nye utgivelser og jeg er venner med DJ-er som holder meg oppdatert på nye låter. Kanskje det er derfor folk alltid spør om musikken når jeg legger ut treningsvideoer av meg selv på sosiale medier!

Å være en energileverandør er en del av jobben min, og jeg hjelper kundene mine med å føle entusiasme for å bevege seg. God musikk gir meg ny energi.

Kraften til en energisk spilleliste, Bli med i Nike Training Club

Bli med i Nike Training Club

Få tilgang til eksperter og trenere i verdensklasse som kan hjelpe deg med å holde deg aktiv og sunn.

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Kraften til en energisk spilleliste, Bli med i Nike Training Club

Bli med i Nike Training Club

Få tilgang til eksperter og trenere i verdensklasse som kan hjelpe deg med å holde deg aktiv og sunn.

Last ned

Opprinnelig publisert: 13. mai 2020