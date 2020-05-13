Kraften til en energisk spilleliste

Kom i rett stemning med en energispilleliste
Bevegelse
av Kirsty Godso
av Kirsty Godso
Hvordan bruke musikk for å gjøre kropp og sinn klare for trening.
Musikk er en kraftfull motivator, og noen ganger er det den magiske bryteren som kan ta innstillingen din fra null til hundre. I denne artikkelen deler Nike Master Trainer, Kristy Godso, sine tips for å finne de beste sangene som holder motivasjonen på topp – og hvor du kan finne enda flere.
Trening og musikk har lenge gått hånd i hånd, så det er ingen overraskelse at det hjelper å høre på energisk musikk når du trener.
Men jeg liker også å bruke musikk til å motivere meg selv før jeg i det hele tatt begynner å trene. Hvis jeg er i litt dårlig humør, eller hvis jeg er sliten eller bare ikke føler for å trene, kan noen minutter med musikk som fyrer meg opp fullstendig endre retningen på dagen min.
Jeg setter på litt old school hip-hop, og plutselig bare forsvinner det dårlige eller daffe humøret. Nå er jeg klar for alt.
Hvordan bruke musikk for å gjøre kropp og sinn klare for trening.
Musikk er en kraftfull motivator, og noen ganger er det den magiske bryteren som kan ta innstillingen din fra null til hundre. I denne artikkelen deler Nike Master Trainer, Kristy Godso, sine tips for å finne de beste sangene som holder motivasjonen på topp – og hvor du kan finne enda flere.
Trening og musikk har lenge gått hånd i hånd, så det er ingen overraskelse at det hjelper å høre på energisk musikk når du trener.
Men jeg liker også å bruke musikk til å motivere meg selv før jeg i det hele tatt begynner å trene. Hvis jeg er i litt dårlig humør, eller hvis jeg er sliten eller bare ikke føler for å trene, kan noen minutter med musikk som fyrer meg opp fullstendig endre retningen på dagen min.
Jeg setter på litt old school hip-hop, og plutselig bare forsvinner det dårlige eller daffe humøret. Nå er jeg klar for alt.
Jeg sjekker hele tiden etter nye utgivelser og jeg er venner med DJ-er som holder meg oppdatert på nye låter. Kanskje det er derfor folk alltid spør om musikken når jeg legger ut treningsvideoer av meg selv på sosiale medier!
Å være en energileverandør er en del av jobben min, og jeg hjelper kundene mine med å føle entusiasme for å bevege seg. God musikk gir meg ny energi.
Jeg sjekker hele tiden etter nye utgivelser og jeg er venner med DJ-er som holder meg oppdatert på nye låter. Kanskje det er derfor folk alltid spør om musikken når jeg legger ut treningsvideoer av meg selv på sosiale medier!
Å være en energileverandør er en del av jobben min, og jeg hjelper kundene mine med å føle entusiasme for å bevege seg. God musikk gir meg ny energi.