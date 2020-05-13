Kraften til en energisk spilleliste

Musikk er en kraftfull motivator, og noen ganger er det den magiske bryteren som kan ta innstillingen din fra null til hundre. I denne artikkelen deler Nike Master Trainer, Kristy Godso, sine tips for å finne de beste sangene som holder motivasjonen på topp – og hvor du kan finne enda flere.



Trening og musikk har lenge gått hånd i hånd, så det er ingen overraskelse at det hjelper å høre på energisk musikk når du trener.



Men jeg liker også å bruke musikk til å motivere meg selv før jeg i det hele tatt begynner å trene. Hvis jeg er i litt dårlig humør, eller hvis jeg er sliten eller bare ikke føler for å trene, kan noen minutter med musikk som fyrer meg opp fullstendig endre retningen på dagen min.



Jeg setter på litt old school hip-hop, og plutselig bare forsvinner det dårlige eller daffe humøret. Nå er jeg klar for alt.