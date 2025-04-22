✅ Start med det grunnleggende: Velg plagg som hjelper deg med å bevege deg på ditt beste, som Nike Dri-FIT 2-i-1-shorts eller Nike Sportswear ekstra stor joggebukse. Gi deg selv plass til å strekke eller gå ved å blande elastiske, formtilpassede silhuetter med romslige plagg.

✅ Lek med pastellfarger: Ta med lys energi til kraftbevegelsene dine, og få dem til å poppe når de kombineres med nøytrale farger. (Legg til enda en farge med sneakersene dine.)

✅ Få det til å skinne: Strikker, pannebånd, sløyfer og skinnende sminke legger til litt attitude og lar deg skinne på din egen måte.