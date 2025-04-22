Klare for å vinne
Nike Teens
Behagelig, uanstrengt og laget for bevegelse. Med en blanding av pasteller og nøytrale farger, har du en leken, men kraftig kombinasjon for alle måtene du holder deg aktiv på. Fordi å ta den helt ut betyr ikke at du ikke kan føle deg søt. Allsidige, svettetransporterende lag kombinert med stretchy, behagelige plagg gjør at du ser like bra ut uansett om du løper eller tar selfie.
Funksjon før form
✅ Start med det grunnleggende: Velg plagg som hjelper deg med å bevege deg på ditt beste, som Nike Dri-FIT 2-i-1-shorts eller Nike Sportswear ekstra stor joggebukse. Gi deg selv plass til å strekke eller gå ved å blande elastiske, formtilpassede silhuetter med romslige plagg.
✅ Lek med pastellfarger: Ta med lys energi til kraftbevegelsene dine, og få dem til å poppe når de kombineres med nøytrale farger. (Legg til enda en farge med sneakersene dine.)
✅ Få det til å skinne: Strikker, pannebånd, sløyfer og skinnende sminke legger til litt attitude og lar deg skinne på din egen måte.
«Sport får meg til å føle meg fri, og jeg går vanligvis med mange sterke, lyse farger. Det er sånn jeg uttrykker energien min.»
Phoebe
Løper og syklist
Vær en glow getter
Sett sammen antrekk som er søte, komfortable og beveger seg i din hastighet. Fra luftige vevde cargo-shorts til den myke, elastiske høyhalsede singleten og Dri-FIT-jakken – disse favorittene holder deg i flyten.