Kimia Alizadeh
Taekwondokjempen Kimia Alizadeh trosser alle odds med sta vinnervilje. Som stolt representant for fellesskapet av flyktninger er hun et symbol på motstandskraft, vilje og utholdenhet.
Sist oppdatert: 21. mai 2024
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Kimia Alizadeh
Gren: Taekwondo
Opprinnelsesland: Iran
Landslag: Bulgaria
Født: 10.07.1998
«Jeg har ingen drømmer, jeg har bare mål. En drøm er for stor, den er for vanskelig å nå. Men når du har et mål, noe å sikte mot, føles det oppnåelig.»
Kimia har ingen tro på drømmer. «En drøm er for stor, den er for vanskelig å gjøre virkelig. Men når du har et mål, noe å sikte mot, føles det oppnåelig.» Hun har troen på å holde bakkekontakten for enhver pris – på den måten blir seier til virkelighet.
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