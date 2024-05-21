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Kimia Alizadeh

Taekwondokjempen Kimia Alizadeh trosser alle odds med sta vinnervilje. Som stolt representant for fellesskapet av flyktninger er hun et symbol på motstandskraft, vilje og utholdenhet.

Sist oppdatert: 21. mai 2024
2 minutters lesing
Nike-atlet: Kimia Alizadeh

Kimia Alizadeh

Gren: Taekwondo
Opprinnelsesland: Iran
Landslag: Bulgaria
Født: 10.07.1998

«Jeg har ingen drømmer, jeg har bare mål. En drøm er for stor, den er for vanskelig å nå. Men når du har et mål, noe å sikte mot, føles det oppnåelig.»

Kimia har ingen tro på drømmer. «En drøm er for stor, den er for vanskelig å gjøre virkelig. Men når du har et mål, noe å sikte mot, føles det oppnåelig.» Hun har troen på å holde bakkekontakten for enhver pris – på den måten blir seier til virkelighet.

Olympic Refuge Foundation

Nike drives av troen på at sport har kraft til å føre verden fremover. Finn ut hvordan Nike bidrar med støtte til atleter som har måttet flytte, med Olympic Refuge Foundation.

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Opprinnelig publisert: 21. mai 2024

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