Podkasten Trained: Øk mobiliteten din med Kelly Starrett

Å bli ditt mest atletiske selv handler ikke bare om å gå hardere, løfte tyngre eller løpe raskere. Ifølge Kelly Starrett, en lege i fysioterapi, begynner å forbedre ytelsen med å få til det grunnleggende. I denne episoden slutter CrossFit-treneren og medgründeren av The Ready State seg til verten Jaclyn Byrer for å fortelle oss hvordan vi bygger et solid treningsgrunnlag ved å maksimere bevegelsen og mobiliteten vår. Han forklarer de grunnleggende ferdighetene som kan bidra til å forhindre skader, og hvordan de konsekvent brukes på alle områder innen sport og trening. Han forklarer også hvordan alle kan holde seg i form – i eller utenfor treningsstudioet.