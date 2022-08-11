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Podkasten Trained: Øk mobiliteten din med Kelly Starrett

Veiledning

Plager skader deg? Denne fysioterapeutens tilnærming til bevegelse kan være den avlastningen du trenger.

Sist oppdatert: 4. august 2022
2 minutters lesing
Slik unngår du skader, ifølge Kelly Starrett, DPT

Trained er en podkast som ser nærmere på det nyeste innen holistisk trening.

Å bli ditt mest atletiske selv handler ikke bare om å gå hardere, løfte tyngre eller løpe raskere. Ifølge Kelly Starrett, en lege i fysioterapi, begynner å forbedre ytelsen med å få til det grunnleggende. I denne episoden slutter CrossFit-treneren og medgründeren av The Ready State seg til verten Jaclyn Byrer for å fortelle oss hvordan vi bygger et solid treningsgrunnlag ved å maksimere bevegelsen og mobiliteten vår. Han forklarer de grunnleggende ferdighetene som kan bidra til å forhindre skader, og hvordan de konsekvent brukes på alle områder innen sport og trening. Han forklarer også hvordan alle kan holde seg i form – i eller utenfor treningsstudioet.

«Det er ikke bare 'den som gjør mest arbeid, vinner.' Det er 'hvem er dyktigst og hvordan gir disse ferdighetene meg bedre overførbarhet?'»

Kelly Starrett
DPT, CrossFit-trener and med-grunnlegger av The Ready State

Lytt nå

Har du spørsmål om tankesett, bevegelse, kosthold, restitusjon eller søvn? Har du forslag til gjester eller tema? Send en e-post til Jaclyn på trained@nike.com, så ser hun hva hun får til.

Opprinnelig publisert: 11. august 2022