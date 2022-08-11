Podkasten Trained: Øk mobiliteten din med Kelly Starrett
Veiledning
Plager skader deg? Denne fysioterapeutens tilnærming til bevegelse kan være den avlastningen du trenger.
Trained er en podkast som ser nærmere på det nyeste innen holistisk trening.
Å bli ditt mest atletiske selv handler ikke bare om å gå hardere, løfte tyngre eller løpe raskere. Ifølge Kelly Starrett, en lege i fysioterapi, begynner å forbedre ytelsen med å få til det grunnleggende. I denne episoden slutter CrossFit-treneren og medgründeren av The Ready State seg til verten Jaclyn Byrer for å fortelle oss hvordan vi bygger et solid treningsgrunnlag ved å maksimere bevegelsen og mobiliteten vår. Han forklarer de grunnleggende ferdighetene som kan bidra til å forhindre skader, og hvordan de konsekvent brukes på alle områder innen sport og trening. Han forklarer også hvordan alle kan holde seg i form – i eller utenfor treningsstudioet.
«Det er ikke bare 'den som gjør mest arbeid, vinner.' Det er 'hvem er dyktigst og hvordan gir disse ferdighetene meg bedre overførbarhet?'»
Kelly Starrett
DPT, CrossFit-trener and med-grunnlegger av The Ready State
Har du spørsmål om tankesett, bevegelse, kosthold, restitusjon eller søvn? Har du forslag til gjester eller tema? Send en e-post til Jaclyn på trained@nike.com, så ser hun hva hun får til.