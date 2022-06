Kan du løpe under svangerskapet? Ja – slik gjør du det, ifølge eksperter

Som dr. Williams gjorde, kan du trene til et løp mens du er gravid, eller så kan du løpe bare for gøy. Uansett hva du gjør er det viktigste rådet det samme: Lytt til deg selv og vær fleksibel.



«Løping kommer ikke til å være en lineær progresjon akkurat nå», sier Wake. «Du må være ekstra tålmodig med deg selv.» Stopp eller gå hvis du føler deg syk, gå (eller dra hjem) hvis du føler deg sliten, og for all del, hopp over en løpetur hvis tanken på det stresser deg. Opplever du ryggsmerter når magen vokser? Da er kanskje ikke løping den beste aktiviteten for deg etter et visst punkt, så kos deg med å utforske andre, sier dr. Williams.

Du vet at løping er bra for deg, men fortsett å spørre deg selv: «Føles dette bra ut for meg akkurat nå, mentalt og fysisk?» og vær klar for å endre planene dersom svaret er nei, selv om du trener til et løp, sier dr. Williams.

Den typen intuitiv tilbakemelding — å følge med på hvordan du føler deg og handle deretter — er grunnlaget for forbindelsen mellom kropp og sinn. Det vil hjelpe deg å stole på deg selv og alle avgjørelsene du ennå ikke har tatt som ny forelder, sier Wake. Med fare for å høres klisjéaktig ut ... det er litt magisk, er det ikke?