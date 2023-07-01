Kadeisha er en dyktig forsvarer på banen. Hun kan stoppe noen av de beste spissene verden noensinne har sett. Kadeisha spiller midtstopper og er som en skygge. Hun forutser alle sine motstanderes bevegelser og utmanøvrerer alle deres skritt. Og plutselig slår hun til og stjeler ballen eller blokkerer spillet deres.

Men da Kadeisha var ung, hadde hun lite håp om å bli proff. Hun var en del av en stor familie. Moren hennes hadde flere jobber, men hadde problemer med å betale for husleie og mat – for ikke å snakke om fotballavgifter.

Men med hjelp fra venner og familie klarte Kadeisha og familien hennes seg. Og til tross for hvor travel hun var, var moren hennes der og spilte keeper mens Kadeisha trente på øvelser etter skolen. Kadeishas kjærlighet til spillet hjalp henne gjennom de vanskelige tidene.

Og da Kadeisha var tenåring, fanget hun oppmerksomheten til verdens beste trenere. 17 år gammel debuterte Kadeisha for Canada, og hun ble proff noen år etter det. I dag er hun hyllet som en av de beste forsvarerne verden noensinne har sett. Hun er en urokkelig kraft på banen.

«Fotball er livet mitt. Jeg tror det forandret livet mitt til det bedre.»

– Kadeisha Buchanan