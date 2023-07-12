Ingen pride, ingen idrett
LGBTQIA+-fellesskapet har alltid vært her – og presset grenser gjennom dristige uttrykk for innovasjon og glede. Vi setter søkelyset på atleter* og kollektivene der ute og skaper en varig og positiv innvirkning på sporten, slik at fremtidige generasjoner føler seg verdige og i stand til å bevege kroppen like fritt som alle andre.
Hvis du ikke har hørt om det Berlin-baserte Joy Run Collective, kan vi gi deg en introduksjon. Det ble grunnlagt av Huyen (hun/henne) etter å ha oppdaget den styrkende forbindelsen mellom løping og selvtillit, og dette inspirerende fellesskapet jobber for å fremme BIPOC* og skeive individer. Deres oppgave er å oppmuntre flere skeive mennesker til å engasjere seg i løping.
Denne inkluderende gruppen gir et trygt og aksepterende miljø der enkeltpersoner fritt kan omfavne gleden ved bevegelse. Joy Run har fått betydelig momentum og revolusjonerer løpescenen i Berlin, der de skaper et rom hvor fremtidige generasjoner kan føle seg trygge og komfortable når de løper.
Glede og fellesskap
Hany (hun/de) og Jarred (han/de) er stolte over å være en del av gruppen, og de elsker hvordan det å være en del av Joy-fellesskapet lar dem føle seg representert, synlig og – mer enn noe annet – fri til å ta tilbake plassen sin i de vakre omgivelsene i Berlin.
Når de føler seg sett i et trygt rom, føler de seg trygge. Det å kunne løpe uhemmet er noe som ofte tas for gitt, men med Joy får de en dyp følelse av takknemlighet og frigjøring. For dem er løping mer enn bare en handling – det er en mental reise, som lærer dem å være oppmerksomme, lytte til kroppene sine og glemme hva andre tenker.
«Det er så viktig å kreve plassen sin i denne verden, men også å dele plassen med andre mennesker.» Hany