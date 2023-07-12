LGBTQIA+-fellesskapet har alltid vært her – og presset grenser gjennom dristige uttrykk for innovasjon og glede. Vi setter søkelyset på atleter* og kollektivene der ute og skaper en varig og positiv innvirkning på sporten, slik at fremtidige generasjoner føler seg verdige og i stand til å bevege kroppen like fritt som alle andre.



Hvis du ikke har hørt om det Berlin-baserte Joy Run Collective, kan vi gi deg en introduksjon. Det ble grunnlagt av Huyen (hun/henne) etter å ha oppdaget den styrkende forbindelsen mellom løping og selvtillit, og dette inspirerende fellesskapet jobber for å fremme BIPOC* og skeive individer. Deres oppgave er å oppmuntre flere skeive mennesker til å engasjere seg i løping.



Denne inkluderende gruppen gir et trygt og aksepterende miljø der enkeltpersoner fritt kan omfavne gleden ved bevegelse. Joy Run har fått betydelig momentum og revolusjonerer løpescenen i Berlin, der de skaper et rom hvor fremtidige generasjoner kan føle seg trygge og komfortable når de løper.