THE ONE – DEN GLOBALE BASKETTURNERINGEN SOM KÅRER VERDENS BESTE ÉN MOT ÉN-SPILLERE ER TILBAKE.
The One arrangeres for tredje år på rad og skal vise verden den neste generasjonen innen storhet. Én mot én. Uten lag. Uten hjelp. Det er bare deg, motstanderen din og en kamp om seieren.
The One 2026
OM TURNERINGEN
I år arrangeres finalen i The One 29. august i Shanghai. Turneringen er åpen for basketspillere fra 14 til 18 år, og regionale kvalifikasjonsrunder holdes i over 20 byer på tvers av Nord-Amerika, Europa og Asia. De beste spillerne fra disse rundene går videre til de globale finalene. Vinneren av gutte- og jenteturneringen får tittelen The One og blir offisielle ambassadører for Jordan Brand.
Og vi skal ikke bare finne de beste én mot én-spillerne på planeten. The One inkluderer også liveopptredener fra noen av de mest populære artistene i verden. Og for fellesskapet arrangeres det en designkonkurranse for nye kunstnere, som får sjansen til å sette sitt preg på verden med et nytt AJ1-design. Og det er Jordan Brand, så du vet du at du kan forvente noen overraskelser underveis.
DET DU BØR VITE
- The One er en global basketballturnering.
- Kvalifikasjonsrundene er åpne for basketspillere fra 14 til 18 år.
- Jenter og gutter spiller hver for seg.
- Kvalifikasjonsrundene finner sted på tvers av Nord-Amerika, Europa og Asia.
- Finalene arrangeres 29. august i Shanghai i Kina.
- Vinnerne av The One blir ambassadører for Jordan Brand.
REGLENE
- Kampene spilles til 23 poeng eller flest poeng etter 8 minutter – avhengig av hva som kommer først.
- Det scores med 2- og 3-poengere.
- Skuddklokke på 9 sekunder. Nedtellingen starter når ballen klareres eller den angripende spilleren berører den etter checking.
- Løpende klokke med unntak av det siste minuttet.
THE ONE-VINNERE
VEIEN TIL FINALENE
Kvalifikasjonsrundene holdes i over 20 byer på tvers av verden. Og 29. august skal finalistene til Shanghai i Kina for å konkurrere om å bli utnevnt til verdens beste én mot én-spiller.
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Vanlige spørsmål
Hva er The One-turneringen?
Jordan Brand The One er en verdensomspennende årlig én mot én-basketturnering for atleter fra 14 til 18 år. Regionale kvalifikasjonsrunder arrangeres i mer en 20 byer på tvers av verden, og de beste spillerne går videre til livefinaler i Shanghai i Kina i august. Turneringen arrangeres av Jordan Brand – Nike-merkevaren som er bygget på Michael Jordans arv – og det er det tredje året den holdes.
Hvem kan spille?
The One er åpen for basketspillere fra 14 til 18 år, og det er separate grupper for gutter og jenter. Hver gruppe får sin egen individuelle mester.
Hvorfor er turneringen én mot én?
Å spille én mot én var en viktig del av Michael Jordans oppvekst. Bakgårdskamper mellom MJ og broren hans, Larry, skapte det nådeløse konkurranseinstinktet hans. Jordan Brand hyller nå denne arven ved å lete verden rundt etter basketspillere som har den samme viljen til å vinne.
Hva er reglene?
- Kampene spilles til 23 poeng eller flest poeng etter 8 minutter – avhengig av hva som kommer først.
- Det scores med 2- og 3-poengere.
- Skuddklokke på 9 sekunder. Nedtellingen starter når ballen klareres eller den angripende spilleren berører den etter checking.
- Løpende klokke med unntak av det siste minuttet.
- I det siste minuttet stoppes klokken hver gang dommeren blåser i fløyten, en spiller scorer eller en spiller blir skadet.
- Klokken fortsetter å gå ved straffekast, unntatt i det siste minuttet.
- Hver spiller får én timeout på 20 sekunder per kamp. Timeouten kan bare brukes under angrepsspill eller ved dødballer. Timeouten må brukes under ordinær spilletid. Den overføres ikke til overtid.
- Ballen er i spill etter checking og når skuddklokken går.
- Hvis du scorer, beholder du ballen.
- Hvis du bommer, er ballen i spill.
- En defensiv retur innebærer at ballen går over til den andre spilleren og at ballen er i spill. Spilleren har fem sekunder på føre ballen bak 3-poengslinjen for å klarere den, og forsvareren må la angrepsspilleren klarere ballen. Dommeren starter en synlig nedtelling på fem sekunder når spilleren har tatt kontroll over returen.
- Alle skuddforsøk som ikke treffer kurven må klareres.
- Hvis det oppstår en foul under et skudd, får spilleren som er i angrep skyte et straffeskudd for 1 poeng.
- Det utdeles ikke «and-one».
- Den fjerde foulen resulterer i en bonus. Spilleren får skyte et straffeskudd for 1 poeng.
- Hvis spilleren scorer straffeskuddet, beholder hen ballbesittelsen og checker ballen for å spille videre.
- Hvis straffeskuddet ikke går inn, er ballen IKKE i spill. Den andre spilleren får ballen og checker for å spille videre.
- Dommeren initierer hver check av ballen.
- I overtid vinner den første som scorer, og ballbesittelsen avgjøres ved å kaste mynt.
- Kamper kan ende med et straffeskudd.
- Hvis en spiller ikke kan fortsette på grunn av skade, vinner motstanderen automatisk.
- Fouler som anses som å være «ikke-basketballspill» resulterer i et straffeskudd og ballbesittelse, uavhengig av om spilleren scorer eller bommer på straffeskuddet.
- Du kan ikke rygge inn i motspilleren under kurven i to ballbesittelser på rad.
- Definisjon av å rygge inn i er som følger: Tre driblinger på rad med ryggen mot kurven anses som å rygge inn. Etter å ha lykkes med å rygge inn den første gangen gir dommeren en advarsel til angrepsspilleren. Hvis spilleren rygger inn igjen, mister vedkommende ballbesittelsen ved den tredje driblingen.
Hva får vinnerne?
Vinnerne får tittelen The One. Hver vinner får en pengepremie, får delta i en global kampanje og blir en offisiell merkevareambassadør for Jordan Brand.
Hvem er de tidligere vinnerne?
Rose Simpson og Terron Williams var vinnerne i 2025. Vinnerne av turneringen i 2024 var Tatianna Griffin og Steve Bah.
Når og hvor er finalen?
Finalen i 2026 går av stabelen 29. august i Shanghai i Kina. Finalistene fra mer enn 20 kvalifiseringsrunder i ulike byer skal konkurrere i play-in og utslagsrunder, som kulminerer i mesterskapsfinaler for guttene og jentene.
Hvor har The One blitt arrangert før?
De tidligere finalene i The One ble arrangert i Paris og New York.
Kan fans se kvalifikasjonsrundene og finalene live?
Ja. Se de deltakende byene nedenfor:
Europa: Madrid, Ljubljana, Beograd, Paris, London
Asia: Tokyo, Nagoya, Cebu, Manila, Guangzhou, Dongguan, Hangzhou, Chengdu, Xian, Shanghai, Taipei, Beijing, Wuhan
Nord-Amerika: Chicago, New York City, Los Angeles
Hvor kan jeg se på eller finne informasjon om konkurransene?
Følg med på @jumpman23 for flere oppdateringer.
Hva kan jeg gjøre hvis jeg vil dekke The One som medlem av media?
For mer informasjon kan du sende en e-post til theonejordanbrand@dkcnews.com.