Og vi skal ikke bare finne de beste én mot én-spillerne på planeten. The One inkluderer også liveopptredener fra noen av de mest populære artistene i verden. Og for fellesskapet arrangeres det en designkonkurranse for nye kunstnere, som får sjansen til å sette sitt preg på verden med et nytt AJ1-design. Og det er Jordan Brand, så du vet du at du kan forvente noen overraskelser underveis.