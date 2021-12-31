Da dr. Jennifer Heisz bestemte seg for å fullføre en Ironman, var det ikke for å ha noe å skryte av. Etter årevis med forskning på hvordan trening kan bekjempe angst og depresjon, ønsket hun å kjenne effekten selv. Så ble laboratoriet hennes og treningssentre stengt på grunn av pandemien, og konkurranser ble avlyst. Etter mye stress og usikkerhet, organiserte hun ikke bare sin egen Ironman, hun fullførte den alene. Underveis avdekket hun paradokset ved pandemien: Mental helse er både en motivator og en barriere for trening. I denne episoden, som starter vår miniserie om mental helse i tre deler, snakker dr. Heisz med programleder Jaclyn Byrer og forteller oss hva vi skal gjøre når angst undertrykker trangen til å bevege seg. Hun gir oss også et lynkurs i det som foregår i hjernen og kroppen når vi opplever angst, stress eller depresjon, og hvordan bevegelse kan avverge symptomene. Ved å beskrive sine vitenskapelige funn og sin sportslige reise, viser hun oss at vi ikke trenger å trene til en Ironman for å styrke hjernefunksjonen – det holder med litt bevegelse hver dag.