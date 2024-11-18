Nike-atlet: Jakob Ingebrigtsen

Jakob Ingebrigtsen
Jakob Ingebrigtsen er noe helt for seg selv. Han har samlet utrolige prestasjoner fra han var ganske liten og er nå en prominent figur i sportsverdenen.
Sist oppdatert: 7. august 2026
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Jakob Ingebrigtsen
Gren: Mellom- og langdistanseløper
Nasjonalitet: norsk
Født: 19.09.2000
«Skal du bli bedre enn alle de andre, må du oppføre deg som om du er bedre enn alle de andre.»
Jakob og brødrene hans, Henrik og Filip, tilhører løpeadelen. Jakob har rekorden på 1500 m, og han har løpt 3218 m på under åtte minutter – noe som bare én annen i hele verden har klart.
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