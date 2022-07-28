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Podkasten Trained: Fotballens fremtid med Jaelin Howell

Veiledning

Har du noen gang lurt på hvordan det føles å klatre til topps i fotball i USA? Hør hva NWSL-midtbanespilleren Jaelin Howell har å si.

Sist oppdatert: 21. juli 2022
2 minutters lesing
Om overgangen til profesjonell fotball, ifølge Jaelin Howell

Trained er en podkast som ser nærmere på det nyeste innen holistisk trening.

I likhet med mange av oss, begynte Jaelin Howell med idrett før hun i det hele tatt kunne lese. Til forskjell fra de fleste av oss, endte hun med å representere draktene til det amerikanske kvinnelandslaget og Racing Louisville FC. I denne episoden blir den oppadkommende fotballstjernen med verten Jaclyn Byrer for å legge ut om hvert steg av reisen. Hun snakker om fordelen av å komme fra en atletisk familie, diskuterer problemene til college-sport og forklarer hvor mye trening det tar å gå fra klubb til NCAA og proffspill. Hun forteller oss også om hva hun har lært av kvinner som kom før henne, hvordan det føles å spille med barndomsidolene sine og hva hun håper å legge igjen til den neste generasjonen.

«Jeg synes at det er så viktig å inspirere neste generasjon og at de kan se opp til deg ikke bare som en fotballspiller, men også som en person.»

Jaelin Howell
Nike-atlet og midtbanespiller for Racing Louisville FC

Lytt nå

Har du spørsmål om tankesett, bevegelse, kosthold, restitusjon eller søvn? Har du forslag til gjester eller tema? Send en e-post til Jaclyn på trained@nike.com, så ser hun hva hun får til.

Opprinnelig publisert: 28. juli 2022