Podkasten Trained: Fotballens fremtid med Jaelin Howell

I likhet med mange av oss, begynte Jaelin Howell med idrett før hun i det hele tatt kunne lese. Til forskjell fra de fleste av oss, endte hun med å representere draktene til det amerikanske kvinnelandslaget og Racing Louisville FC. I denne episoden blir den oppadkommende fotballstjernen med verten Jaclyn Byrer for å legge ut om hvert steg av reisen. Hun snakker om fordelen av å komme fra en atletisk familie, diskuterer problemene til college-sport og forklarer hvor mye trening det tar å gå fra klubb til NCAA og proffspill. Hun forteller oss også om hva hun har lært av kvinner som kom før henne, hvordan det føles å spille med barndomsidolene sine og hva hun håper å legge igjen til den neste generasjonen.