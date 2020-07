Nyt mat med intuitiv spising

Diettkultur handler om mer enn trendy vekttapsregimer, og kan sive inn i språket vi bruker for å beskrive sunn spising, sier Harrison. «Instruksjoner om å 'spise rent' eller unngå 'bearbeidet mat' kan høres fornuftig ut, men til og med dette språket er subtil diettkultur.»



For noen suges gleden av å spise ut når de følger disse reglene, og for andre kan det føre til en rekke problemer, inkludert trøstespising og en besettelse med en sunn diett. «Du lurer hele tiden på om denne maten er 'ren' nok eller 'hel' nok,» sier Harrison. «Denne tankegangen kan være frustrerende og mentalt utmattende, og til syvende og sist kan den gi folk dårlig selvfølelse når de ikke gjør det 'riktig'.»



Forskning støtter oppfatningen hennes, og viser at dietter og matbegrensning fører til én ting: vektøkning. (I en historisk gjennomgang fra UCLA i 2007 så forskere på 31 langsiktige studier av forskjellige dietter. De fant ut at – uavhengig av protokoll – de fleste la på seg all vekten de hadde tapt, pluss litt til, og de så ingen helsefordeler.) Årsaken, forklarer Harrison, er at hvis du setter begrensninger på bestemte typer mat, får du etter hvert enda mer lyst på denne maten. Og når du ikke klarer å følge «reglene», er det mer sannsynlig at du overspiser av biologiske og psykologiske årsaker.



Intuitiv spising, derimot, kaster reglene ut av vinduet og setter deg i førersetet.



For å komme i gang må du være oppmerksom på hvorvidt og hva du vil spise. Og deretter, når du faktisk spiser, stopper du når du er fornøyd. Og når du er ferdig, spør du deg selv om det var noe som kunne ha gjort måltidet mer tilfredsstillende, sier Harrison. Du innser kanskje at å spise potetgull til lunsj i stedet for et smørbrød gjør deg sulten igjen en time senere – eller du finner ut at ved å spise det, metter du behovet for noe salt, noe som stopper deg fra å føle deg ute av kontroll med mat under neste måltid.



På dette tidspunktet tenker du kanskje at det eneste som kan tilfredsstille meg, er potetgull og kake hele tiden. Harrison erkjenner at de fleste går gjennom denne fasen i starten, der alt er fritt frem. «Du kan trekkes mot mat som du har gitt deg selv forbud mot å spise, fordi du alltid har tenkt på denne maten som 'dårlig mat',» sier hun. «Selv om suget etter denne tidligere 'forbudte' maten ikke nødvendigvis forsvinner, blir det balansert ut av suget etter andre ting.» Noen ganger er det forsatt potetgull og kake, men andre ganger er det frukt eller grønnsaker.



Den balansen er sunn, sier hun. Spesielt når – akkurat som du gjorde da du var baby – du på en intuitiv måte kan konsumere næringsstoffene og mengden mat som kroppen trenger. Og enda bedre – nyte det.