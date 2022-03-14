Den fleksible måltidsstrategien som gjør det enkelt å nyte mat igjen

Tenk om du hadde full fleksibilitet i dietten din: Du kunne spist hva du ville, når du ville – samtidig som det føltes bra. Det er det grunnleggende premisset til intuitiv spising.

«En intuitiv spiser er en som stoler på og hedrer sulten sin, som ikke føler noe skam for matvalgene sine og klarer å prioritere og finne glede i å spise», sier Christy Harrison, registrert ernæringsfysiolog i front av denne ernæringsbevegelsen mot dietter og forfatter av Anti-Diet: Reclaim Your Time, Money, Well-Being, and Happiness Through Intuitive Eating.

I bunn og grunn gir intuitive spisere seg selv betingelsesløs tillatelse til å spise hva de vil, når de vil og så mye de vil.

Hvis det høres kaotisk (eller urealistisk) ut for deg, må du huske at dette er en av de eldste egenskapene du har, sier Harrison. Akkurat som å sitte på huk eller puste dypt med magen, er intuitiv spising noe du ble født til å gjøre, legger hun til. «Se på babyer, så ser du hvordan de får næring fra en rekke typer mat, og når de er mette, dytter de vekk maten.»

Denne naturlige tilbøyeligheten blir avsporet av det Harrison kaller «diettkultur», eller det konstante budskapet om hva du skal og ikke skal spise.

«Diettkultur tilber tynnhet og mener det likestilles med helse og moralsk dyd», sier hun. «Den fremhever vekttap, oppmuntrer til en viss type mat og svartmaler andre, og den ser ned på mennesker som ikke passer inn i denne versjonen av helse, spesielt personer med større kropper.»