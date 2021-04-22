ClearBears vil at vi skal ta vare på naturen

Mange flere bruker denne tiden til å gå utendørs og verdsette naturen mer, noe som er dypt rotfestet i urbefolkningens kultur. Kan du fortelle litt mer om hvordan du ser folk bli koblet sammen på denne måten?



ClearBear: Mange av oss mistrives med å bare være innendørs hele tiden, og vi søker veldig etter å komme oss ut. Vi bremser ting. Når du går ut kan du lettere koble deg til naturen, jorden, forfedrene og tenke: Hvem var her før? Eller, wow, dette er så vakkert. Tenk at jeg ikke har tatt meg tid til å nyte dette synet tidligere.



Det kan være mye angst forbundet å være aktivist, og det gir mye stress. Naturen er den beste naturlige lindring av stress jeg kan tenke meg. Jeg vet at det er en klisjé, men det er sant. Hvis du tar deg en tur ut i naturen, vil du alltid føle deg mye bedre etterpå.



Føles det som at dere kommer enda nærmere hverandre – og landet også – i denne tiden?



ClearBear: Jeg har nettopp fått meg en bobil, så jeg utforsker det, samtidig som jeg selvfølgelig holder sikker avstand fra andre mennesker. Den siste tiden har jeg kjørt til steder der jeg kan verdsette naturen. Dette samfunnet går i hundre kilometer i timen, og jeg føler at en fordel med denne karantenen er at man har fått tilbake tiden og pusten. Det er ikke så ofte vi får den samme muligheten til å roe oss ned, puste og bare ta inn øyeblikket.



Dere jobber også sammen om musikk. Hvordan er det å dele den lidenskapen og partnerskapet som brødre?



Haatepah: Når du ikke arbeider sammen med noen som står deg nær, eller du har en dyp forbindelse med, har du alltid i bakhodet at du ikke må dumme deg ut. Når du er sammen med broren din, eller noen du har vokst opp sammen med, har dere sett hverandre rote det til og være dumme og tullete hele tiden, så …



ClearBear: … Man har ikke det presset.



Haatepah: Akkurat. Og jeg tror mange av oss kreative jobber best når vi ikke er under for mye stress.



ClearBear: Når vi jobber sammen med å lage en sang, og vi prøver å skape en viss stemning eller følelse, vet han nøyaktig hva jeg prøver å formidle når jeg synger. Eller når han synger, vet jeg hva jeg skal gjøre for å hjelpe. Litt som at – Jeg vet hva du tenker. Jeg vet hva du føler.



Haatepah: Ja, vi utfyller hverandre veldig bra. Bedre enn de fleste.