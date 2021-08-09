Indian Gymkhana FC
Fellesskap
Vest-Londons Gymkhana FC bryter med stereotypier og baner vei for en helt ny fremtid for fotball.
Indian Gymkhana Football Club har fyrt opp under grasrotsport og skapt et samlingspunkt for Londons andregenerasjons asiatiske miljø siden den ble stiftet i 1916. Dette er en klubb som har skapt vennskap og gitt spenning og konkurranseånd til hver kamp, men bak denne energien finnes det et mål: Å bryte med stereotypier og bane vei for en ny fotballæra.
Som førstelagets kaptein JT sier: «Miljøet vårt har aldri blitt sett på som en del av fotballkultur i dette landet. Det er en stereotypi vi må utfordre.»
Denne episoden av Crew Love hyller kraften i ekte lokaldrevet fotball. Gymkhana FC har bygget en kultur og et fellesskap som har eksistert de siste 100 årene, og som fortsetter å blomstre på grunn av folk som tror på klubbens fremtid og vil se den lykkes i å utfordre oppfatninger.
«Vi er i en annen æra nå. Denne generasjonen er ikke redd for å få ting til å skje. Det er kjempeinspirerende.»
Se laget trene og konkurrere, og hør på deres tanker om fotballens nåværende tilstand idet de henger på hjemplassen Osterley i Vest-London.
Tekst: Liz Baldwin
Bilder: Ollie Radford
Film: Myles Desenberg, Josh Blaaberg, Jack Wilkinson, Joel Honeywell