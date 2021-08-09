Indian Gymkhana FC

Fellesskap

Vest-Londons Gymkhana FC bryter med stereotypier og baner vei for en helt ny fremtid for fotball.

Sist oppdatert: 9. august 2021
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Indian Gymkhana Football Club har fyrt opp under grasrotsport og skapt et samlingspunkt for Londons andregenerasjons asiatiske miljø siden den ble stiftet i 1916. Dette er en klubb som har skapt vennskap og gitt spenning og konkurranseånd til hver kamp, men bak denne energien finnes det et mål: Å bryte med stereotypier og bane vei for en ny fotballæra.

Som førstelagets kaptein JT sier: «Miljøet vårt har aldri blitt sett på som en del av fotballkultur i dette landet. Det er en stereotypi vi må utfordre.»

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Møt Londons Indian Gymkhana Football Club
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Møt Londons Indian Gymkhana Football Club
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Møt Londons Indian Gymkhana Football Club
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Møt Londons Indian Gymkhana Football Club

Denne episoden av Crew Love hyller kraften i ekte lokaldrevet fotball. Gymkhana FC har bygget en kultur og et fellesskap som har eksistert de siste 100 årene, og som fortsetter å blomstre på grunn av folk som tror på klubbens fremtid og vil se den lykkes i å utfordre oppfatninger.

«Vi er i en annen æra nå. Denne generasjonen er ikke redd for å få ting til å skje. Det er kjempeinspirerende.»

Se laget trene og konkurrere, og hør på deres tanker om fotballens nåværende tilstand idet de henger på hjemplassen Osterley i Vest-London.

Tekst: Liz Baldwin
Bilder: Ollie Radford
Film: Myles Desenberg, Josh Blaaberg, Jack Wilkinson, Joel Honeywell

Opprinnelig publisert: 9. august 2021