Indian Gymkhana FC

Indian Gymkhana Football Club har fyrt opp under grasrotsport og skapt et samlingspunkt for Londons andregenerasjons asiatiske miljø siden den ble stiftet i 1916. Dette er en klubb som har skapt vennskap og gitt spenning og konkurranseånd til hver kamp, men bak denne energien finnes det et mål: Å bryte med stereotypier og bane vei for en ny fotballæra.

Som førstelagets kaptein JT sier: «Miljøet vårt har aldri blitt sett på som en del av fotballkultur i dette landet. Det er en stereotypi vi må utfordre.»