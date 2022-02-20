Sebit: Det fjerner all utvendig støy. Ingenting annet betyr noe når vi kommer sammen. Fordi basket er en type sport som er avhengig av samhold – alle må være på samme side for å lykkes. Vi krangler, men kommer oss forbi det og videre til neste spill. Du vet, lagarbeid. Alt det gjør vennskapet litt sterkere.



Ngor: Jeg føler kjærligheten. Jeg føler en god energi. Jeg føler støtten som kommer av å være en del av denne gruppen, fordi vi støtter hverandre uansett hvor vi er.



Chuatwech: Det er som i en familie. Hvis du har problemer, kan du snakke om det med hvem som helst i gruppen. På banen kan det selvfølgelig oppstå gnisninger, og ingen ønsker å tape. Men basketball er en lagidrett – uenigheter må løses. Sånn jobber vi med problemløsing, fordi vi diskuterer hva vi skal gjøre.