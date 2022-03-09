Gong Jin: Den mannlige måten å fighte på er mer fokusert på styrke og tøffhet. For damer handler det mer om teknikk, presisjon og riktig strategi. I en gruppe med en gjeng gutter føler jeg at jeg må bevise hva jeg kan. Jeg ville trene med andre damer, men det fantes ikke noe sted å trene på den gangen. Det er slik det startet.

Han Beiying: Du ser ikke så mange bokseklubber for damer i Kina, og jeg tror faktisk vi var den eneste da vi startet. Det gir oss et trygt sted å trene på der vi ikke trenger å bekymre oss for at slagene blir for harde.

Zhong Zheng: Jeg liker at jeg får mer privatliv når jeg trener i mindre klasser med nære venner, i tillegg til det høye nivået på trenere med damer som forstår hvor du kommer fra.