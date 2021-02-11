Noen ganger, både innen sport og i livet generelt, lever vi for fem minutter siden, eller vi er bekymret for noe som ikke har skjedd ennå. Men ifølge forfatter, idrettspsykolog og mentaltrener Graham Betchart – som har trent noen av de beste spillerne i NBA – er det evnen til å holde oss i øyeblikket som skiller de store fra de som bare er gode. I denne episoden av «Trained» snakker Betchart med Nikes senior director of performance, Ryan Flaherty, om hvordan, akkurat som vi trener kroppene våre for styrke, fart og smidighet, også kan trene tankesettet vårt til å alltid fokusere på øyeblikket. Han deler raske meditasjonsteknikker som vi alle kan bruke til å fokusere, avslører den eneste statistikken som virkelig betyr noe, og han forklarer hvorfor vi må gi slipp på å vinne om vi virkelig ønsker å vinne.