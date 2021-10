Valget om spesialisering i idrett, ifølge trener Gjert Ingebrigtsen

Du lurer kanskje på det stipendet. Du tenker kanskje at det er som en tikkende klokke. Og jeg mener at det er helt i orden at det påvirker avgjørelsen din. For Henriks del var det å motta et friidrettsstipend en viktig faktor med tanke på valget om å satse på løping. Du må vurdere fordeler og ulemper med å velge akkurat denne veien til det aktuelle målet.



Én ting du kan gjøre, er å spørre deg selv: «Synes jeg denne idretten er gøy nok til at jeg kan kjede meg mesteparten av tiden?» Fordi den daglige treningen? Repetisjonene? Restitusjon fra skader? Dette er ikke noe atleter vanligvis beskriver som «gøy».



For mange år siden sa jeg følgende til barna mine: «Dette er ikke for moro skyld. Dette handler kun om resultater.» Det er et lite paradoks, fordi de resultatene – det å vinne på høyeste nivå – er en av de største gledene du kan oppleve. Den eneste grunnen til at guttene mine kommer seg gjennom alt det arbeidet, er fordi de vet at det fører til glede. De liker å konkurrere så mye at de har lært seg selv å like trening … til en viss grad. Du kan ikke forvente konstant moro, fordi profesjonell idrett er ikke sånn.



Idrett kan være ulidelig kjedelig – og utrolig spennende. Det kan være veldig forvirrende, og det kan gi deg øyeblikk med perfekt klarhet. Det kan være fylt av trist ensomhet, og det kan være fylt av stor mellommenneskelig glede.



Alt jeg akkurat nevnte, gjelder også for livet. Så – ett siste spørsmål: Vil du oppleve livets oppturer og nedturer på en basketbane? På en lacrossebane? På et kontor? På en scene eller i et studio? Som jeg sa i starten så kan jeg ikke gi deg svaret. Jeg kan bare hjelpe deg med spørsmålene. Disse spørsmålene kan igjen hjelpe deg med føle deg mer informert, styrket og i kontakt med deg selv. Men til syvende og sist er valget ditt.



Trener Ingebrigtsen