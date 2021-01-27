Hvis du kjenner stikking eller smerter, kan den indre rotasjonen være for mye for leddene dine. For å få mest mulig ut av øvelsen, må du fokusere på å heve deg opp gjennom armene mens du skyver oppover. Hvis du har god skuldermobilitet, sunne ledd og ingen smerter, kan du senke til skuldrene er rett under albuene. Hvis det motsatte er tilfelle, må du bare senke kroppen så lavt som mulig samtidig som du opprettholder spenningen i skulderbladene (du klemmer skulderbladene sammen og ned), selv om du bare kommer halvveis ned av det som er målet for øvelsen.