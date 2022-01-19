Gatetennis ble startet på 1930-tallet som en respons på de sosioøkonomiske barrierene som gjorde at mange lokale ikke kunne spille banetennis. Da øyen fikk uavhengighet fra Storbritannia i 1966, fortsatte mange engelske tradisjoner som banetennis og cricket.



Det postkoloniale samfunnet var både rasemessig og sosialt delt. Den raskt voksende svarte eliten var uinteressert i gatetennis. «Gatetennis ble regnet som de fattiges sport», sier Dale Clarke, som styrer det profesjonelle gatetennisforbundet. «Men det er et typisk Barbados-spill, så det burde være i DNA-et til alle innbyggerne.»



I årevis ble gatetennis hovedsakelig spilt i fattigere nabolag, men nå spilles det over hele øya. «Det er fint at du kan du se noen spille gatetennis i nesten alle miljøer du besøker», sier Dale. «Sportens vekst har vært utrolig. Folk har malt baner. Det er så godt å se så mange mennesker spille det for å få trening.»