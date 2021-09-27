Møt b-jenta med eventyrlige bevegelser
Atleter*
Se hvordan en av de beste b-jentene i Kina kombinerer studier og kunstformen.
Wang Qing i Green Panda-studioet i Beijing.
Wang Qing våkner hver morgen klar til å danse. Alt hun må gjøre, er å brette sammen madrassen og dytte den til side, noe som etterlater et tomt fuchsia-rosa dansegulv og en speilvegg i full lengde. Så kommer musikken på. Soverommet er nå et dansestudio.
I breakdancens verden er Wang Qing både en drivkraft og en som avviker fra normen. Ikke bare er hun en av de høyest rangere breakdanserne i Kina, hun er også heltidsstudent som jobber mot en doktorgrad i kinesisk folklore. Hun bruker denne kunnskapen ved å innlemme både lekende bevegelser og historiefortelling i dansen sin.
«Jeg ble tiltrukket av folklorestudiene fordi jeg elsket å lese eventyr som barn», sier hun. «Ved å lytte til andres historier, forstår vi bedre hva de føler og hvordan oppfatter verden og omgivelsene.»
Wang Qings koreograferte historiefortelling på scenen er fascinerende, og har en klar begynnelse, midtdel og slutt. Hun har opptrådt som Zixia, en fe fra et kinesisk sagn fra det 16. århundre. Hun legger ofte inn eldgamle kampsportstiler i bevegelsene sine. «Det er noe spesielt med kvinner som snurrer eller gjør kraftbevegelser, eller går inn i drage- eller slangeformede positurer», sier hun. «Det er veldig meningsfullt når det er en heltinne i kung fu-filmer.»
«Det er noe spesielt med kvinner som snurrer eller gjør kraftbevegelser, eller går inn i drage- eller slangeformede positurer.»
Det finnes svært få kvinnelige breakdansere i Kina, og som en minoritet i en tungt mannsdominert sport utstråler hun eleganse. Breakdance skal debutere som gren i OL i 2024, og hun håper at hennes unike stil vil sende henne til kvalifiseringsrundene. Kunstformen krever ofte et lavt tyngdepunkt, med bøyde knær og en sterk kjerne, i kombinasjon med kraftig sprett. Men når Wang Qing beveger seg, er det som om hun flyter. Det er en letthet i bevegelsene hennes. «[B-boys] pleier å danse i ville former, som løver eller tigre», sier hun. «Ja, du kan imitere dem, men du kan også skape egne feminine former, som kaniner og katter.»
«Jeg trener som atlet for å uttrykke meg som en kunstner.»
Wang Qings suksess kom ikke over natten. Opprinnelig ble hun tiltrukket av dansing som en treningsmetode, og det tok henne et tiår å finne sin egen rytme og forelske seg i sporten. «Jeg hadde blitt litt lei av dansing og innså at alle bevegelsene jeg gjorde i videoene var imitasjoner av b-boy-bevegelser». sier hun. «Top rock- og down rock-overgangene mine var alle lånt fra andre dansere. Jeg skapte ikke noe originalt, og når du så meg, kunne du gjette de neste bevegelse jeg kom til å gjøre.»
Hun har også utviklet sin egen signaturlook ved å slå ut det lange håret, både bokstavelig og billedlig talt. «Nøkkelen ligger i å utvikle sin egen stil, ikke i å mestre en bestemt bevegelse som andre har gjort», sier hun. For Wang Qing kan ikke denne typen kreativitet utvikle seg uten at man gjør det fysiske arbeidet. «Jeg trener som atlet for å uttrykke meg som kunstner.»
«Breakdance ga meg en måte å uttrykke mitt sanne jeg på.»
Wang Qing er nå en rollemodell for andre unge kinesiske b-jenter, og mange av dem kontakter henne for å få råd. Hennes beste tips? Dans for å uttrykke deg selv. «Jeg liker å tenke på breakdance som en måte å skape kunst av hverdagsuttrykk», sier hun. Som selverklært «stille og hardtarbeidende akademiker» sier hun at breakdance hjalp henne med å vise frem sin pulserende indre verden. «Nå når jeg tenker på det, så var jeg kanskje ikke så innadvendt som barn. Det så bare sånn ut – og breakdance ga meg en måte å uttrykke mitt sanne jeg på», sier hun.
I 2019 ble Wang Qing invitert til å bli med i den ledende breakdancegruppen Green Panda, og hun har vunnet ti kamper med dem så langt. Og mens hun etablererer seg som en av Kinas beste breakdansere, med håp om å representere landet i OL, danser hun endelig på sine egne premisser. «Det er en flott linje i 'Boken om veien og livet' som sier: 'Vann er flytende, mykt og ettergivende. Men vann vil slite bort stein, som er solid og ikke kan gi etter'», sier hun. «Selv om noe er mykt, betyr det ikke at det er svakt eller underlegent. Det er en spesiell tilstand som kan motstå og overvinne mange hindringer, og denne strategien har hjulpet mange b-jenter til å vinne.»
Film: KC
Foto: Yuyang Liu
Tekst: Clarissa Wei
Reportasjedato: juli 2021