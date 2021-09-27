Wang Qing er nå en rollemodell for andre unge kinesiske b-jenter, og mange av dem kontakter henne for å få råd. Hennes beste tips? Dans for å uttrykke deg selv. «Jeg liker å tenke på breakdance som en måte å skape kunst av hverdagsuttrykk», sier hun. Som selverklært «stille og hardtarbeidende akademiker» sier hun at breakdance hjalp henne med å vise frem sin pulserende indre verden. «Nå når jeg tenker på det, så var jeg kanskje ikke så innadvendt som barn. Det så bare sånn ut – og breakdance ga meg en måte å uttrykke mitt sanne jeg på», sier hun.



I 2019 ble Wang Qing invitert til å bli med i den ledende breakdancegruppen Green Panda, og hun har vunnet ti kamper med dem så langt. Og mens hun etablererer seg som en av Kinas beste breakdansere, med håp om å representere landet i OL, danser hun endelig på sine egne premisser. «Det er en flott linje i 'Boken om veien og livet' som sier: 'Vann er flytende, mykt og ettergivende. Men vann vil slite bort stein, som er solid og ikke kan gi etter'», sier hun. «Selv om noe er mykt, betyr det ikke at det er svakt eller underlegent. Det er en spesiell tilstand som kan motstå og overvinne mange hindringer, og denne strategien har hjulpet mange b-jenter til å vinne.»