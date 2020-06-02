Hemmeligheten bak endeløs motivasjon
Tenkemåte
av Nike Training
Bevar lidenskapen og utholdenheten ved å finne ut hvorfor du trener.
Hva er den egentlige grunnen til helse- og velværemålene dine? Denne artikkelen kan hjelpe deg med å belyse dette, og hvordan du kan holde på motivasjonen.
Er du lei eller uinspirert av treningsøktene dine? Da er det på tide å finne ut hva som motiverer deg – hvorfor du trener. Dette er den virkelige grunnen (eller grunnene) til at du møter opp og legger ned all den harde innsatsen. Ved å tenke over treningsmålene dine når du mangler lyst eller vil kaste inn håndkleet, kan du finne den nødvendige motivasjonen til å fortsette, sier Nike Master Trainer Branden Collinsworth.
Så hvorfor trener du? Svaret er ikke så lett som å si at du ønsker å se bra ut naken eller føle deg mindre stresset. Dette er kanskje de første, umiddelbare svarene dine, men de er også overfladiske svar. Om du ikke finner ut hva som ligger bak dem, mister de fort sin kraft – noe som også kan være årsaken til at du mister lysten til å trene.
«Ved å tenke over treningsmålene dine når du mangler lyst eller vil kaste inn håndkleet, kan du finne den nødvendige motivasjonen til å fortsette»
Nike Master Trainer Branden Collinsworth
For at målene dine faktisk skal motivere deg, må de være dypt personlige og følelsesmessig forankret, sier Collinsworth. Disse tre enkle trinnene kan i løpet av fem minutter hjelpe deg med å klargjøre dette:
- Finn et rolig og stille sted for å tenke.
Du trenger ikke flere timer eller en spesiell «zen»-atmosfære – bare et sted der du kan sitte uforstyrret mens du tenker over dette spørsmålet. Ta med deg papir og blyant eller mobiltelefonen for å skrive ned tanker, slik at du får oversikt over svarene dine.
- Spør deg selv om hva du egentlig ønsker å oppnå med trening.
Vil du løfte tyngre? Løpe raskere? I tillegg til det fysiske må du tenke over de mentale målene dine. Skriv ned alle svarene du kommer på.
- Nå skal vi se nærmere på svarene – hva ligger bak dem?
Se på listen din over grunner til å trene, og knytt hver enkelt årsak til en helt ærlig følelse. Hvis du for eksempel skrev at du ønsker å bli en bedre atlet, må du tenke over hvorfor du egentlig ønsker det. Kanskje det gjør at du føler deg sterkere og bedre trent. Og kanskje det å være sterk og veltrent gjør at du føler deg selvsikker og glad – og disse følelsene gjør livet ditt morsommere og bedre. Dette er grunnene dine. Tenk på dem hver gang du trenger motivasjon til å trene.