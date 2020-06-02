Hemmeligheten bak endeløs motivasjon

Hva er den egentlige grunnen til helse- og velværemålene dine? Denne artikkelen kan hjelpe deg med å belyse dette, og hvordan du kan holde på motivasjonen.



Er du lei eller uinspirert av treningsøktene dine? Da er det på tide å finne ut hva som motiverer deg – hvorfor du trener. Dette er den virkelige grunnen (eller grunnene) til at du møter opp og legger ned all den harde innsatsen. Ved å tenke over treningsmålene dine når du mangler lyst eller vil kaste inn håndkleet, kan du finne den nødvendige motivasjonen til å fortsette, sier Nike Master Trainer Branden Collinsworth.



Så hvorfor trener du? Svaret er ikke så lett som å si at du ønsker å se bra ut naken eller føle deg mindre stresset. Dette er kanskje de første, umiddelbare svarene dine, men de er også overfladiske svar. Om du ikke finner ut hva som ligger bak dem, mister de fort sin kraft – noe som også kan være årsaken til at du mister lysten til å trene.