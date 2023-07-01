Hayley Raso vokste opp ved Australias Gold Coast. Hayley var selvsikker da hun svømte og plasket i havet, men på skolen var hun sjenert. En dag dro hun på åpen trening med det lokale fotballaget. Da Hayley lærte seg å spille pasninger og drible, var det noe som endret seg inni henne. Det var akkurat som ved stranden. Bekymringene hennes forsvant og hun følte seg ikke sjenert lenger.



Hayley fikk en plass på på laget, og bestemoren hennes ga henne et vakkert bånd i gave. «Bruk dette for å holde deg sterk», sa bestemor, og surret båndet rundt Hayleys hestehale. Siden den dagen har Hayley aldri spilt uten. Båndet har fulgt henne fra det lokale fotballaget til OL i Tokyo. Det har holdt henne gående gjennom de høyeste oppturene og de laveste nedturene – som da hun brakk ryggen i en ulykke på banen. Hayley var ikke sikker på om hun kunne gå igjen, enda mindre spille fotball.



Men etter seks måneder med intensiv rehabilitering trakk hun på seg fotballskoene. Hun scoret et mål i den første kampen hun var tilbake! I år klarer hun knapt å vente med å representere landet sitt i den største fotballturneringen på hjemmebane. Bestemor og resten av familien kommer til å heie fra sidelinjen. Uansett hvor du ser på kampene, blir det enkelt å få øye på henne – bare se etter det skinnende båndet.



«Ikke se deg tilbake. Gi alt på banen.»



– Hayley Raso