«Fotball har kraften til å bringe mennesker sammen.»



Det sier Bobby Kasanga, grunnlegger av Hackney Wick FC, en fotballklubb i London. Og det er en oppfatning som har blitt bevist gang på gang i byer og nærmiljøer verden over: Fotball kan utgjøre en forskjell.



Men det skjer ikke over natten. Det skjer på grunn av mennesker som Bobby, som brukte mange år på å gjøre drømmen sin til virkelighet. Etter å ha blitt løslatt fra fengsel i 2015, ønsket Bobby å endre både livet sitt og nærmiljøet som var preget av gjengvold og gentrifisering. Han bestemte seg for å grunnlegge Hackney Wick F.C., og i starten gikk han fra dør til dør i nabolaget for å samle inn penger. Og nå, nesten fem år senere, har hundrevis av mennesker – menn, kvinner og barn – blitt en del av Hackney Wick F.C.



I den nye serien vår, Fra grasrota og opp, presenterer vi mennesker fra hele kloden som vet at de kan endre nærmiljøene sine og verden gjennom fotball og idrett.



Se første episode over, les mer fra menneskene i Hackney Wick F.C. nedenfor, og følg med videre for kommende episoder om Paris Alesia F.C og Melbournes Fitzroy Lions.