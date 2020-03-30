Søvn er noe av det jeg liker best å snakke om, fordi det er så viktig, og likevel er det så mange som sliter med det. En vanlig årsak til at mange ikke klarer å sove er at hodet kverner av tanker når de legger seg. Kanskje går du gjennom følelsene du hadde under en utveksling den dagen, eller kanskje du går gjennom alt du må huske å gjøre i morgen.



Ha en notisblokk på nattbordet, så du kan bruke noen minutter på å skrive ned alle tankene dine når du legger deg – bare skriv alt som faller deg inn. Skriv ned om du må ringe dyrlegen for hunden eller svare på en e-post om jobb. Skriv ned alt, så kan du legge hodet på puten uten alle disse tankene i hodet.



Hvorfor fungerer det? Det å få det ned på papiret og ut av hodet gjør at du kommer i hvilemodus. Det endelige målet er å gå fra den sympatiske nervesystemtilstanden til en parasympatisk nervesystemtilstand, som er hvilemodusen vår. Det er mye vanskeligere å komme i sovemodus hvis du ikke tillater hjernen å slutte å operere på et sånt høyt nivå.



Så i kveld kan du prøve å legge fra deg telefonen, plukke opp en blyant og en notisblokk, og skrive ned alt du tenker på. Du kommer til å sovne raskere og våkne opp vel vitende om hva du skal gjøre den dagen.