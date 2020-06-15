Vi vet alle at barn liker å leke, men vi har sikre kilder som sier at det gjør voksne også. I denne treningsøkten skal derfor alle være med. Fortell familien din beste skrøne om at gulvet faktisk egentlig er lava. Dere kan begynne treningsøkten som vanlig mens dere gjør utfall eller knebøy på det «vanlige gulvet». Men så fort én av dere roper «Gulvet er lava!», må alle stoppe og hoppe opp på sofaen (eller hva som helst i nærheten) for å få føttene bort fra det brennhete underlaget.



Idet «lavaen» løser seg opp, kan du be alle om å komme tilbake til gulvet og gjøre marken og stjernehopp. Men bare vent! Gulvet kan når som helst bli til lava igjen (så fort noen roper det). Sørg for at familien alltid er på vakt og klare for å hoppe til trygghet.