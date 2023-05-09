Re-Creation i London med Greater Goods
Nike Re-Creation
Re-Creation i London med Greater Goods
Nike Re-Creation kommer til London med en begrenset kolleksjon av Greater Goods bestående av resirkulerte plagg og tilbehør. Bli med og hør mer om kolleksjonen fra kilden selv – hoveddesigner Jaimus.
Møt hoveddesigneren
Jaimus, som er født og oppvokst i London, har alltid vært nysgjerrig på hvordan ting fungerer og lidenskapelig opptatt av å få dem til å fungere. Utdanningen innen grafisk design og media har bare forsterket oppfinnsomheten hans. Opplevelsene med gjenbruk kom naturlig for ham: Da Jaimus lærte seg selv å sy, brukte han stoff fra plagg som allerede var laget. Det ble starten på kjærlighetsforholdet med gjenbruk og inspirasjonskilden til hans første produkt: en jakke som han laget om til en veske. Nå, flere år senere, er han grunnleggeren av Greater Goods – et London-basert designprosjekt som fokuserer på å skape gjennomtenkte produkter. I stedet for å kaste ødelagte plagg, bruker de det som kan brukes, noe som resulterer i et helt unikt plagg.
Tenk nytt om tidligere produkter
«Den kreative tilnærmingen vår er ganske bred, men vi tar hvert plagg som det kommer», sier Jaimus når vi setter oss ned for å snakke om Greater Goods' nyeste Nike Re-Creation-kolleksjon, som er inspirert av byen han vokste opp i. «Kolleksjonen vi lager i studioet, består av minst 20 plagg og alle er unike, men vi har også en fabrikklaget kolleksjon som vi designet på forhånd før vi sendte den til produksjon.» Kolleksjonen består av to deler og er en blanding av fritids- og sportswearplagg. Fritidskolleksjonen er personlig resirkulert av Jaimus og teamet hans. Sportswearkolleksjonen har mer komplekse materialer, noe som gjorde at han måtte samarbeide tettere med Nike. «Det er nytt for oss å designe noe i så stor skala, så vi måtte designe på en helt ny måte, men med støtte fra Nike har det gått helt glimrende», legger han til.
London er også en stor inspirasjonskilde. «Jeg vil si at London-stilen er veldig variert – alt er lov», sier han. «Hva enn du liker, så vil du gli rett inn i London.» Dette kan man se i Re-Creation-kolleksjonen med unike plagg som alle har forskjellig uttrykk. Noen av de største inspirasjonskildene til Jaimus kommer faktisk fra det kreative lokalmiljøet. «Det er hele tiden under utvikling, jobber alltid med noe nytt. Men ved å ha vært en del av det, har det vært nyttig å la seg inspirere av kolleger og kjente.»
Sjekk ut det nyeste
Nike Re-Creation er nok et skritt på veien i vår Move To Zero-reise mot en fremtid med null karbonutslipp og null avfall. Sjekk ut den siste Re-Creation-kolleksjonen av Jaimus og Greater Goods, eksklusivt på Niketown London. Finn nærmeste butikk nedenfor og gå til nike.com/sustainability for å finne ut mer om våre nyeste innovasjoner.
Nike Re-Creation
Re-Creation i London med Greater Goods
Nike Re-Creation kommer til London med en begrenset kolleksjon av Greater Goods bestående av resirkulerte plagg og tilbehør. Bli med og hør mer om kolleksjonen fra kilden selv – hoveddesigner Jaimus.
Møt hoveddesigneren
Jaimus, som er født og oppvokst i London, har alltid vært nysgjerrig på hvordan ting fungerer og lidenskapelig opptatt av å få dem til å fungere. Utdanningen innen grafisk design og media har bare forsterket oppfinnsomheten hans. Opplevelsene med gjenbruk kom naturlig for ham: Da Jaimus lærte seg selv å sy, brukte han stoff fra plagg som allerede var laget. Det ble starten på kjærlighetsforholdet med gjenbruk og inspirasjonskilden til hans første produkt: en jakke som han laget om til en veske. Nå, flere år senere, er han grunnleggeren av Greater Goods – et London-basert designprosjekt som fokuserer på å skape gjennomtenkte produkter. I stedet for å kaste ødelagte plagg, bruker de det som kan brukes, noe som resulterer i et helt unikt plagg.
Tenk nytt om tidligere produkter
«Den kreative tilnærmingen vår er ganske bred, men vi tar hvert plagg som det kommer», sier Jaimus når vi setter oss ned for å snakke om Greater Goods' nyeste Nike Re-Creation-kolleksjon, som er inspirert av byen han vokste opp i. «Kolleksjonen vi lager i studioet, består av minst 20 plagg og alle er unike, men vi har også en fabrikklaget kolleksjon som vi designet på forhånd før vi sendte den til produksjon.» Kolleksjonen består av to deler og er en blanding av fritids- og sportswearplagg. Fritidskolleksjonen er personlig resirkulert av Jaimus og teamet hans. Sportswearkolleksjonen har mer komplekse materialer, noe som gjorde at han måtte samarbeide tettere med Nike. «Det er nytt for oss å designe noe i så stor skala, så vi måtte designe på en helt ny måte, men med støtte fra Nike har det gått helt glimrende», legger han til.
London er også en stor inspirasjonskilde. «Jeg vil si at London-stilen er veldig variert – alt er lov», sier han. «Hva enn du liker, så vil du gli rett inn i London.» Dette kan man se i Re-Creation-kolleksjonen med unike plagg som alle har forskjellig uttrykk. Noen av de største inspirasjonskildene til Jaimus kommer faktisk fra det kreative lokalmiljøet. «Det er hele tiden under utvikling, jobber alltid med noe nytt. Men ved å ha vært en del av det, har det vært nyttig å la seg inspirere av kolleger og kjente.»
Sjekk ut det nyeste
Nike Re-Creation er nok et skritt på veien i vår Move To Zero-reise mot en fremtid med null karbonutslipp og null avfall. Sjekk ut den siste Re-Creation-kolleksjonen av Jaimus og Greater Goods, eksklusivt på Niketown London. Finn nærmeste butikk nedenfor og gå til nike.com/sustainability for å finne ut mer om våre nyeste innovasjoner.