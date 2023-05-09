«Den kreative tilnærmingen vår er ganske bred, men vi tar hvert plagg som det kommer», sier Jaimus når vi setter oss ned for å snakke om Greater Goods' nyeste Nike Re-Creation-kolleksjon, som er inspirert av byen han vokste opp i. «Kolleksjonen vi lager i studioet, består av minst 20 plagg og alle er unike, men vi har også en fabrikklaget kolleksjon som vi designet på forhånd før vi sendte den til produksjon.» Kolleksjonen består av to deler og er en blanding av fritids- og sportswearplagg. Fritidskolleksjonen er personlig resirkulert av Jaimus og teamet hans. Sportswearkolleksjonen har mer komplekse materialer, noe som gjorde at han måtte samarbeide tettere med Nike. «Det er nytt for oss å designe noe i så stor skala, så vi måtte designe på en helt ny måte, men med støtte fra Nike har det gått helt glimrende», legger han til.



London er også en stor inspirasjonskilde. «Jeg vil si at London-stilen er veldig variert – alt er lov», sier han. «Hva enn du liker, så vil du gli rett inn i London.» Dette kan man se i Re-Creation-kolleksjonen med unike plagg som alle har forskjellig uttrykk. Noen av de største inspirasjonskildene til Jaimus kommer faktisk fra det kreative lokalmiljøet. «Det er hele tiden under utvikling, jobber alltid med noe nytt. Men ved å ha vært en del av det, har det vært nyttig å la seg inspirere av kolleger og kjente.»