I samarbeid med Rebel Girls
Grace Geyoro
Grace har bevist at tvilerne tok feil fra første gang hun sparket en ball. Les historien hennes og hvordan hun ble en stjerne for både klubben sin og landet sitt.
Grace Geyoro. Midtbanespiller, fransk. Født: 2. juli 1997.
Da Grace Geyoro var åtte år gammel, gikk hun inn på fotballbanen i hjembyen Orleáns i Frankrike. Rundt henne var et lag fullt av gutter. Grace var den første – og eneste – jenta på laget.
Mange syntes det var rart for Grace å spille fotball. Selv moren hennes, Angelique, sa at spillet ikke var egnet for jenter. Men broren til Grace overbeviste moren deres om at Grace ikke bare var god – hun var fantastisk. Grace var så god at hun som 15-åring begynte å trene i Paris Saint-Germain (PSG), en profesjonell fotballklubb. Og i 2017, 19 år gammel, ble Grace profesjonell fotballspiller i PSG.
I 2022 var Grace en favoritt på det franske landslaget. Og i deres EM-kamp mot Italia i 2022 imponerte hun publikum ved å bli den første spilleren til å score et hattrick i første halvdel av en EM-kamp for kvinner! Etter Graces tredje mål formet hun hendene sine til et hjerte og pekte det mot familiens seter. Angelique – Graces største fan – jublet høyest av dem alle.
«Hold det gående. Alltid.»
– Grace Geyoro