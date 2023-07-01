Da Grace Geyoro var åtte år gammel, gikk hun inn på fotballbanen i hjembyen Orleáns i Frankrike. Rundt henne var et lag fullt av gutter. Grace var den første – og eneste – jenta på laget.

Mange syntes det var rart for Grace å spille fotball. Selv moren hennes, Angelique, sa at spillet ikke var egnet for jenter. Men broren til Grace overbeviste moren deres om at Grace ikke bare var god – hun var fantastisk. Grace var så god at hun som 15-åring begynte å trene i Paris Saint-Germain (PSG), en profesjonell fotballklubb. Og i 2017, 19 år gammel, ble Grace profesjonell fotballspiller i PSG.

I 2022 var Grace en favoritt på det franske landslaget. Og i deres EM-kamp mot Italia i 2022 imponerte hun publikum ved å bli den første spilleren til å score et hattrick i første halvdel av en EM-kamp for kvinner! Etter Graces tredje mål formet hun hendene sine til et hjerte og pekte det mot familiens seter. Angelique – Graces største fan – jublet høyest av dem alle.

«Hold det gående. Alltid.»

– Grace Geyoro