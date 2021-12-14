Godt skjult i Croydon ligger en overraskende liten bokseklubb, som har en transformativ effekt på barn som prøver å snu om på livene sine. Les mer. Det er begrenset plass, svett og kompromissløst, men formålet er udiskutabelt: Den forandrer liv til det bedre. Gloves Not Gunz ble grunnlagt av Adam Ballard og Ben Eckett tidlig i 2017, og oppsto fra deres ønske om forandring i området deres etter at en serie med forbrytelser ble begått av unge lovbrytere.



Gloves Not Gunz er ikke for alle. Barn fra ulike skoler og nabolag, som kommer med ulike problemer, dukker opp. De anerkjenner forskjellene dem imellom, men legger dem igjen ved døra. Dette er en plass for å ha det gøy, gjøre noe nytt og slippe seg løs. Hver liten seier anerkjennes og feires.



Vanskelighetene i dagliglivet for barn fra Sør-London blir mer håndterbare når de løfter vekter, har sirkeltrening eller lærer pusteøvelser. Det hjelper dem med å balansere energien sin og gir dem ro.