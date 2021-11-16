Kurven henger aldri for høyt
Fellesskap
Verden kjenner kanskje Giannis Antetokounmpo som en NBA-mester, men det er arbeidet han gjør utenfor banen, som virkelig er enestående.
Giannis Antetokounmpo er en av de mest omtalte spillerne i NBA. Han er MVP. Han er mester. Han er the Greek Freak! Men utenfor banen har han skapt noe helt spesielt: AntetokounBros Academy.
Giannis’ lidenskap er kanskje basketball, men det han ønsker å oppnå, er å skape et sted der alle føler seg hjemme. Leirens filosofi sier alt: «Det handler ikke om hvor du kommer fra, men om hvor du kan gå.»
«De fleste barn og unge som kommer hit, føler seg utenfor. De har ikke særlig mye selvtillit. Denne opplevelsen gir dem selvtillit – de utvikler de egenskapene de trenger i samfunnet.»
Evina Maltsi
Hovedtrener for AntetokounBros Academy
Hvert år tar akademiet imot 100 barn (og 12 trenere) fra sårbare sosiale grupper fra forskjellige områder, land og sosiale lag for å gi dem sjansen til å oppdage og utvikle potensialet sitt gjennom sport.
Sammen med brødrene sine og med hjelp fra Onassis Foundation og Eurohoops har Giannis skapt noe han ikke hadde da han vokste opp – noe inspirerende. Det er derfor det betyr så mye for ham.
Akademiet holder til på basketballbaner som er pusset opp av Nike og gitt tilbake til nabolagene i Ellinorosson, Ampelokipi og Lamprini, og det tilbyr mer enn bare det som foregår ute på banen.
Gjennom hele året får barna bli med på en rekke mentorship-økter og skolestipendmuligheter som holdes på Onassis Foundation, spillanalyser ledet av trenerteamet til Eurohoops og inspirerende taler av anerkjente atleter og profesjonelle innen forskjellige fag.
«Disse barna er en mikromodell av samfunnet. Hvis vi tenker og handler som ett, kommer det til å bli bedre for alle.»
Konstantinos Papaloukas
Managing partner for Eurohoops Organization
Giannis er sønn av immigranter som forlot Nigeria på leting etter arbeid og et bedre liv i Aten, så han vet hva det vil så å være en outsider. Det har gitt ham et ønske om å hjelpe alle barn som ikke føler seg velkommen, til å finne styrke og nå sitt fulle potensial.
«Alle har sin egen historie, sitt eget liv, sin egen hudfarge … når vi er sammen, lærer vi noe nytt.»
Giannis Antetokounmpo
AntetokounBros er som en familie. Både trenere og elever lærer hverandre om livet. Det er det som gjør det så spesielt.
Akademiet byr på noen meget håndfaste fordeler også. Elevenes opplevelse kulminerer i en prisseremoni etter endt utdannelse. Seks av de beste elevene mottar stipender for å fortsette basketutdannelsen sin på Eurohoops Academy. Den eleven som skiller seg mest ut i år, mottar et «One of a Kind»-universitetsstipend finansiert av Onassis Foundation.
«På AntetokounBros Academy samles folk med forskjellige nasjonaliteter, religioner og kjønn i Atens nabolag for å danne ett lag som prøver å gjøre drømmene sine til virkelighet.»
Afroditi Panagiotakou
Kulturdirektør for Onassis Foundation
Men uansett hvor imponerende akademiet er, oppsummerer Giannis, på sedvanlig vis, det hele så enkelt:
«Du kommer hit. Du har det gøy.»
Giannis Antetokounmpo
Giannis er kanskje en av de mest hardtarbeidende i rommet, men han tror at når du har friheten til å ha det gøy, har du friheten til å bli den du var skapt til å være.
«Når du oppdager det som gir deg lykke, må du fortsette med det fordi det vil gjøre deg til den beste utgaven av deg selv.»
Giannis Antetokounmpo
Foto: Eleni Albarosa
Film: Alkis Papastathopoulos
Animasjon: Ultra Brand Studio