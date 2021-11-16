Hvert år tar akademiet imot 100 barn (og 12 trenere) fra sårbare sosiale grupper fra forskjellige områder, land og sosiale lag for å gi dem sjansen til å oppdage og utvikle potensialet sitt gjennom sport.



Sammen med brødrene sine og med hjelp fra Onassis Foundation og Eurohoops har Giannis skapt noe han ikke hadde da han vokste opp – noe inspirerende. Det er derfor det betyr så mye for ham.