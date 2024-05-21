Gi henne en sjanse til å konkurrere
Guide for å trene jenter
Eksperter hevder at jenter gjør det bedre både fysisk, psykisk, følelsesmessig og sosialt når de får sjansen til å drive med sport. Likevel dropper jenter ut av sporten dobbelt så ofte som gutter. Som en del av Nikes arbeid med fellesskapspartnere og eksperter for å reversere denne trenden har vi laget Guide for å trene jenter. Det er en ressurs som bidrar til å veilede, styrke og støtte unge atleter.
Jenter elsker å spille og gi alt. Vi har forskning i ryggen på dette: Tre av fire jenter sier at ting relatert til konkurranse er det de liker best ved sport. De liker også lagspill som vektlegger både det å vinne og å ha det gøy. Vi vet at jenter tåler en trøkk, og at de ikke skader seg mer enn guttene. Først og fremst vil de spille.
Det betyr ikke at du må arrangere treningskamper eller registrere resultater på hver eneste trening. Det betyr at du bør finne måter å få jenter med på vennlig konkurranse på, slik at de tilegner seg viktige ferdigheter.
De beste aktivitetene holder barn i bevegelse uten mye dødtid. Aktiviteter som handler om kommunikasjon, lagspill, problemløsning og bevegelsesferdigheter er bra. Her er noen artige og enkle aktiviteter som viderefører disse konseptene og bidrar til at jenter kommer i bevegelse.
Vi vil at barn skal være i bevegelse – så mye som mulig. Det er nemlig det de helst vil. Gå derfor gjerne i gang med modererte varianter av klassiske uteleker som «sisten». Da får barn øve seg på å gå ut av leken. For eksempel i en variant av «sisten» fryser den som tas i fem sekunder og roper ut navnet til favorittutøveren eller -laget. Så spretter spilleren opp og blir med igjen.
Jenter må ha riktig utstyr for å konkurrere. Det gjelder ikke bare hvilken sportsgren det er snakk om, men at klærne er riktig for kroppen. Hvis ei jente virker utilpass og plutselig velger å stå over, kan det godt vise seg at det er personlig utstyr, som en sports-BH, hun trenger. Ta dette opp med en forelder eller foresatt på en passende måte for jenta, slik at hun kan spille trygt og komfortabelt.
Gjør henne klar for suksess
- Sett personlige mål
Velg aktiviteter som gir jenter en sjanse til å måle fremgang over tid – spesielt med tanke på å konkurrere mot seg selv. Alt som handler om gjentakelse, tempo, høyde og avstand, kan spores. Det gir jenter en mulighet til å notere personlige rekorder. Og når det skjer, bør det feires!
- Kom i gang igjen med en gang
Prioriter aktiviteter som holder barna i konstant bevegelse. Det betyr at du dropper (eller modererer) aktiviteter som innebærer å stå i kø, vente på å spille eller utvelgelse. Sett opp stasjoner for å minimere køtid og få barna til å jobbe med bevegelsesferdigheter når de går fra en stasjon til den neste. I eliminasjonsleker kan du finne måter for spillere å komme raskt tilbake i spillet, for eksempel å bli «frosset» av en lagkamerat.
- Spill som et helt lag
På trening er det fint å legge inn øvelser som krever et godt lagsamarbeid for å løse utfordringer. Utfordringen kan for eksempel bero på at de må finne en felles strategi for å fullføre en hinderløype kun med et mellomrom på en arms lengde fra hverandre. Stafettløp er også god trening. Det samme gjelder andre øvelser der laget har et felles mål.