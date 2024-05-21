Jenter elsker å spille og gi alt. Vi har forskning i ryggen på dette: Tre av fire jenter sier at ting relatert til konkurranse er det de liker best ved sport. De liker også lagspill som vektlegger både det å vinne og å ha det gøy. Vi vet at jenter tåler en trøkk, og at de ikke skader seg mer enn guttene. Først og fremst vil de spille.

Det betyr ikke at du må arrangere treningskamper eller registrere resultater på hver eneste trening. Det betyr at du bør finne måter å få jenter med på vennlig konkurranse på, slik at de tilegner seg viktige ferdigheter.

De beste aktivitetene holder barn i bevegelse uten mye dødtid. Aktiviteter som handler om kommunikasjon, lagspill, problemløsning og bevegelsesferdigheter er bra. Her er noen artige og enkle aktiviteter som viderefører disse konseptene og bidrar til at jenter kommer i bevegelse.