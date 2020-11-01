En liten gruppe mennesker har samlet seg langs baklinjen på en basketbane en overskyet kveld i Gajnice, en av arbeiderklasseforstadene til Kroatias hovedstad, Zagreb. Mykt, gult lys finner silhuettene, og får skyggene deres til å danse på de imponerende husblokkene som ruver over sidelinjene. Hvite drosjer kommer og går, og gjennom nettinggjerdet kan man se togene som ruller forbi mens sammenstøtet mellom hjul og skinner skaper et rytmisk lydspor som punkterer stemningen.



Dette er Gajnices berømte Taxi Court, nabolagets stolthet og samlingsplass. Her stopper folk for å snakke, henge og, mer enn noe annet, spille basketball. Lett regn begynner å falle fra kveldshimmelen og gjør den flekkete asfalten mørkere. Men ingen har det travelt. Gamle vitser utveksles. Man kan høre småprat. Alle får høre siste nytt. Mange av spillerne har kommet til fots fra leilighetene i nærheten, eller de kommer rett fra jobb og har skiftet i bilen.



«Ok, la oss komme i gang», dundrer en dyp stemme på kroatisk.