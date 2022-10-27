Podkasten Trained: Trening under graviditet med dr. Laurel Proulx

Under graviditeten kan blodvolumet og energibruken omtrent doble seg, og pulsfrekvensen øker med 10–15 slag i minuttet … og det kommer enda flere endringer etter at du har født mennesket inni deg. Så hvordan blir det med trening under livets største utholdenhetsprøve? Fysioterapeut dr. Laurel Proulx, grunnlegger av FEM Physical Therapy and Physical Performance og rådgivende styremedlem for Nike (M)ove Like a Mother. I denne episoden møter hun programleder Jaclyn Byrer for å forklare hvordan bekkenbunnen og kjernemuskulaturen er bygd opp og hvordan man vedlikeholder styrken i disse musklene. Hun avliver også noen myter omkring graviditet og det å være nybakt mor og forteller hvordan man kommer seg i gang med bevegelser etter fødsel.