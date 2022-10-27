Podkasten Trained: Trening under graviditet med dr. Laurel Proulx
Veiledning
Kroppen din går igjennom mange forandringer både før og etter en graviditet – hvor mye bør du forandre treningen? Få svaret av denne PT-en med spesialisering innen bekkenhelse.
Trained er en podkast som ser nærmere på det nyeste innen holistisk trening.
Under graviditeten kan blodvolumet og energibruken omtrent doble seg, og pulsfrekvensen øker med 10–15 slag i minuttet … og det kommer enda flere endringer etter at du har født mennesket inni deg. Så hvordan blir det med trening under livets største utholdenhetsprøve? Fysioterapeut dr. Laurel Proulx, grunnlegger av FEM Physical Therapy and Physical Performance og rådgivende styremedlem for Nike (M)ove Like a Mother. I denne episoden møter hun programleder Jaclyn Byrer for å forklare hvordan bekkenbunnen og kjernemuskulaturen er bygd opp og hvordan man vedlikeholder styrken i disse musklene. Hun avliver også noen myter omkring graviditet og det å være nybakt mor og forteller hvordan man kommer seg i gang med bevegelser etter fødsel.
«Ettersom ingen har samme utgangspunkt for trening og alle kropper reagerer forskjellig på graviditet, finnes det ingen faste regler.»
Laurel Proulx
Fysioterapeut, lege, grunnlegger av FEM Physical Therapy og rådgivende styremedlem for Nike (M)ove Like a Mother
Har du spørsmål om tankesett, bevegelse, kosthold, restitusjon eller søvn? Har du forslag til gjester eller tema? Send en e-post til Jaclyn på trained@nike.com, så ser hun hva hun får til.