Som mange med problemer med bekkenbunnen levde doktor i fysioterapi, Ann Nwabuebo, med plagene i årevis uten å vite om det. Det var ikke før en fysioterapeut sa at symptomene som smerte og hyppig vannlating er uvanlige, at hun forsto at det kunne behandles. I løpet av bare noen få økter hadde dr. Ann fått lindring – og rettet karrieren mot å bli bekkenbunnterapeut for å hjelpe andre. I denne episoden får programleder Jaclyn Byrer besøk av grunnlegger og administrerende direktør i Body Connect Physical Therapy for å bidra til å redusere stigmatiseringen omkring bekkenbunnproblemer, komme med tips for å forebygge problemer og forklare når det er på tide å søke profesjonell hjelp. Ved å lære bort øvelser som styrker disse musklene, hjelper hun folk av alle kjønn, kondisjonsnivåer og morskapsroller til å hindre at en dysfunksjonell bekkenbunn legger begrensninger på livet.