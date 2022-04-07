Podkasten Trained: Styrk bekkenbunnen med Ann Nwabuebo

Veiledning

Den muskelen treningsopplegget ditt ikke trener? Bekkenbunnen. Denne eksperten forteller hva bekkenbunnen er, og hvorfor det er så viktig å trene den.

Sist oppdatert: 8. april 2022
3 minutters lesing
Dette sier fysioterapeut innen bekkenhelse Ann Nwabuebo om bekkenbunnen

Trained er en podkast som ser nærmere på det nyeste innen holistisk trening.

Som mange med problemer med bekkenbunnen levde doktor i fysioterapi, Ann Nwabuebo, med plagene i årevis uten å vite om det. Det var ikke før en fysioterapeut sa at symptomene som smerte og hyppig vannlating er uvanlige, at hun forsto at det kunne behandles. I løpet av bare noen få økter hadde dr. Ann fått lindring – og rettet karrieren mot å bli bekkenbunnterapeut for å hjelpe andre. I denne episoden får programleder Jaclyn Byrer besøk av grunnlegger og administrerende direktør i Body Connect Physical Therapy for å bidra til å redusere stigmatiseringen omkring bekkenbunnproblemer, komme med tips for å forebygge problemer og forklare når det er på tide å søke profesjonell hjelp. Ved å lære bort øvelser som styrker disse musklene, hjelper hun folk av alle kjønn, kondisjonsnivåer og morskapsroller til å hindre at en dysfunksjonell bekkenbunn legger begrensninger på livet.

«Det handler egentlig om at kunnskap er makt og å forstå at muskulaturen i bekkenbunnen, dersom du har problemer, kan behandles.»

Ann Nwabuebo
Doktor i fysioterapi, bekkenbunnterapeut og grunnlegger av Body Connect Physical Therapy

Lytt nå

Har du spørsmål om tankesett, bevegelse, kosthold, restitusjon eller søvn? Har du forslag til gjester eller tema? Send en e-post til Jaclyn på trained@nike.com, så ser hun hva hun får til.

Opprinnelig publisert: 7. april 2022