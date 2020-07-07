Fryst familie

Å trene sammen som familie skal være moro, og denne treningsøkten er så moro som det kan få blitt! Hent hele familien for å se hvem som klarer seg gjennom hver «frysing» uten å smelte bort.



Hold den bevegelsen! Samle familien og gjør dere klare for å fokusere både kropp og sinn ved å holde fryste bevegelser som knebøy og armhevinger. Når det blir vanskelig, bare husk: Familier som fryser sammen, vokser sammen.