Fryst familie
Veiledning
av Nike Training
Hvem i familien din har mest utholdenhet? Finn ut av det med denne morsomme og effektive treningsøkten.
Å trene sammen som familie skal være moro, og denne treningsøkten er så moro som det kan få blitt! Hent hele familien for å se hvem som klarer seg gjennom hver «frysing» uten å smelte bort.
Hold den bevegelsen! Samle familien og gjør dere klare for å fokusere både kropp og sinn ved å holde fryste bevegelser som knebøy og armhevinger. Når det blir vanskelig, bare husk: Familier som fryser sammen, vokser sammen.
Treningsøkten
Begynn treningsøkten samlet som familie. Mens dere beveger dere, bytter dere på å rope «Frys!» Når noen roper, må alle stoppe opp i bevegelsen og bli en frossen statue. Hold stillingen så lenge dere klarer helt til en av dere «smelter» – altså, ikke klarer mer. Fortsett frem til det bare er én fryst statue igjen. Så kan dere fortsette å fryse og smelte gjennom hele treningsøkten.
Treningsøkten
Begynn treningsøkten samlet som familie. Mens dere beveger dere, bytter dere på å rope «Frys!» Når noen roper, må alle stoppe opp i bevegelsen og bli en frossen statue. Hold stillingen så lenge dere klarer helt til en av dere «smelter» – altså, ikke klarer mer. Fortsett frem til det bare er én fryst statue igjen. Så kan dere fortsette å fryse og smelte gjennom hele treningsøkten.