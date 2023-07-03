Sports-BH-er er designet for spill og bevegelse. En sports-BH som sitter slik den skal, gir deg komforten og selvtilliten du trenger på banen. Slik finner du den perfekte sports-BH-en til deg:

Finn typen din: De fleste sports-BH-er kommer i en av to kategorier: lett støtte og middels støtte. BH-er med lett støtte er vanligvis laget av et tynnere, tøyelig materiale og har smale stropper. Disse BH-ene er perfekt for øvelser som gange, yoga, tøying eller ballett. BH-er med middels støtte er vanligvis tykkere og har brede stropper. Disse BH-ene sitter litt strammere og støtter brystene når du gjør øvelser med høy intensitet som løping eller hopping.

Mål: Mens du har på deg en av BH-ene du allerede har, eller bare en T-skjorte, bruker du et mykt målebånd til å måle den bredeste delen av brystet. Noter deg målet – dette er båndstørrelsen og den angir størrelsen på BH-en du vil prøve. Nike har en størrelsestabell du kan finne på nett. Finn målet ditt og match det med størrelsene i tabellen. For eksempel er 73–79 cm størrelse medium.

Prøv den: Velg noen modeller, og se hva du synes. Sørg for at stroppene og båndet rundt ryggen føles sikre uten å sitte for tett. BH-en skal passe jevnt under armene uten å glipe eller klumpe seg. Prøv å tøye, løpe og hoppe for å finne ut om du føler deg komfortabel og har riktig støtte når du beveger deg. Så gjenstår det bare å kjøpe og komme seg ut å spille.