I samarbeid med Rebel Girls
Skaff deg det du trenger
Jenter trenger ofte andre produkter enn gutter når det kommer til sport. Vi har viktige tips og produkter som gjør at hun kan spille og ha det gøy trygt, komfortabelt og støttet.
Grunnleggende om sports-BH-er
Sports-BH-er er designet for spill og bevegelse. En sports-BH som sitter slik den skal, gir deg komforten og selvtilliten du trenger på banen. Slik finner du den perfekte sports-BH-en til deg:
Finn typen din: De fleste sports-BH-er kommer i en av to kategorier: lett støtte og middels støtte. BH-er med lett støtte er vanligvis laget av et tynnere, tøyelig materiale og har smale stropper. Disse BH-ene er perfekt for øvelser som gange, yoga, tøying eller ballett. BH-er med middels støtte er vanligvis tykkere og har brede stropper. Disse BH-ene sitter litt strammere og støtter brystene når du gjør øvelser med høy intensitet som løping eller hopping.
Mål: Mens du har på deg en av BH-ene du allerede har, eller bare en T-skjorte, bruker du et mykt målebånd til å måle den bredeste delen av brystet. Noter deg målet – dette er båndstørrelsen og den angir størrelsen på BH-en du vil prøve. Nike har en størrelsestabell du kan finne på nett. Finn målet ditt og match det med størrelsene i tabellen. For eksempel er 73–79 cm størrelse medium.
Prøv den: Velg noen modeller, og se hva du synes. Sørg for at stroppene og båndet rundt ryggen føles sikre uten å sitte for tett. BH-en skal passe jevnt under armene uten å glipe eller klumpe seg. Prøv å tøye, løpe og hoppe for å finne ut om du føler deg komfortabel og har riktig støtte når du beveger deg. Så gjenstår det bare å kjøpe og komme seg ut å spille.
Menstilbehør
Visste du at 70 % av alle jenter unngår aktivitet når de har mensen? Mange jenter er redde for lekkasje, eller synes det er vanskelig å finne treningsklær de føler seg komfortable i. Men det er svært viktig med fysisk aktivitet i denne perioden. Trening har vist seg å redusere ubehagelige symptomer som krampe, styrke energien og humøret og redusere angst.
Mensshorts skaper en ypperlig mulighet til å være aktiv i denne delen av måneden samtidig som du får selvtillit mens du holder på. Sjekk ut Nikes sykkelshorts med lekkasjebeskyttelse. Det elegante designet følger bevegelsene dine, mens det absorberende fôret fungerer som ekstra trygghet i tillegg til den mensbeskyttelsen du vanligvis bruker. Dri-FIT-teknologien transporterer bort svette slik at du føler deg tørr og sval. Designet har også to skjulte lommer til telefon og nøkler. Løp, dans, håp og score uten å bekymre deg i denne ultrakomfortable shortsen.
Slik funger sports-hijab
Alle jenter skal ha verktøyene og produktene de trenger for å kunne spille sporten de elsker. For noen jenter betyr det også hijab. For muslimske kvinner er hijaben et symbol på religionen deres, og for mange er den en del av hverdagen. Men hverdagshijaber er ikke laget for trening. De sitter løsere, kan gli ned eller sette seg fast. Det er her Nike Sport Pro-hijaben kommer på banen.
Samle håret i en lav knute i nakken slik at håret ikke klumper seg ubehagelig sammen, men at du i stedet får en behagelig, enkel passform. Bruk stroppene på innsiden til å forhindre at den sklir. Det er bare å legge dem bak ørene og feste hijaben. Prøv forskjellige størrelser for å finne den som passer best for deg. Løp, hopp og tøy ut mens du prøver dem for å finne ut hvordan de kommer til å føles når du er ute på banen. På kampdagen er det bare å stikke hijaben ned i kragen på trøya slik at stoffet ikke kommer i veien. Så er det bare å spille!
Fotballsko til henne
Det er viktig for henne å få den perfekte fotballskoen, som er tilpasset både underlaget hun spiller på, og spillestilen hennes.
Først og fremst er det viktig å finne ut av hva slags bane hun spiller på. Forskjellige overflater kan påvirke grep og kontroll, så det er viktig å finne den rette undersålen for banen hun spiller på. Det er derfor vi har laget forskjellige undersåler designet for de spesifikke kravene som ulike typer baner stiller, slik at hun alltid kan spille på ditt beste.
Deretter kan du sammen med henne finne en fotballsko hun liker, og som passer til spillestilen hennes. Vi har mange farger og former som gjør det lett for henne og finne noe med personlighet. Kanskje det hun vil ha, er kreative tilpasninger med et personlig preg, tidløs svart eller klassisk skinn – uansett kan dere finne den rette fotballskoen.
Husk at når det gjelder barn, skal du alltid prioritere komfort og passform. Når hun er fornøyd, er hun klar til å spille.