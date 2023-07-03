Rull sammen noen sokker – rene eller stinkende – og finn en tom skittentøyskurv eller -pose.

Lett vanskelighetsgrad

• Plasser kurven fire skritt unna.

• Hold sokkeballen i hånden.

• Slipp ballen og spark* den mot kurven.

• Du får fem poeng per sokk du får inn i kurven.

• Du får ett poeng per sokk du treffer kurven med. Hvor mange poeng får du på ti forsøk?

• Klarer du å slå rekorden?

Middels vanskelighetsgrad

• Når du er klar, kan du prøve med den andre foten (som du ikke pleier å bruke).

• Hvis du får en sokk i kurven, får du ti poeng.

• Hvis du treffer kurven, får du fem poeng.

• Klarer du å slå rekorden? Hvordan gjorde du det?

Med venner og familie

• Når du er klar, kan du utfordre en venn eller noen i familien.

• Ta hver deres tur til begge har fått ti forsøk. Hvem fikk flest poeng? Hvordan gjorde de det?

• Hva kan du lære av måten partneren din gjorde det på?

• Fortell partneren din om to ting du syntes de gjorde bra.

*Hvis du vil, kan du kaste sokkene også!