I samarbeid med Rebel Girls
Dynamiske fotballøvelser
Fotball er naturlig gøy, så vi har laget noen fotballøvelser som er fulle av moro. Prøv deg på dem, bli flinkere, og utfordre venner og familie. Nå starter vi!
Øvelse: av med sokkene
Rull sammen noen sokker – rene eller stinkende – og finn en tom skittentøyskurv eller -pose.
Lett vanskelighetsgrad
• Plasser kurven fire skritt unna.
• Hold sokkeballen i hånden.
• Slipp ballen og spark* den mot kurven.
• Du får fem poeng per sokk du får inn i kurven.
• Du får ett poeng per sokk du treffer kurven med. Hvor mange poeng får du på ti forsøk?
• Klarer du å slå rekorden?
Middels vanskelighetsgrad
• Når du er klar, kan du prøve med den andre foten (som du ikke pleier å bruke).
• Hvis du får en sokk i kurven, får du ti poeng.
• Hvis du treffer kurven, får du fem poeng.
• Klarer du å slå rekorden? Hvordan gjorde du det?
Med venner og familie
• Når du er klar, kan du utfordre en venn eller noen i familien.
• Ta hver deres tur til begge har fått ti forsøk. Hvem fikk flest poeng? Hvordan gjorde de det?
• Hva kan du lære av måten partneren din gjorde det på?
• Fortell partneren din om to ting du syntes de gjorde bra.
*Hvis du vil, kan du kaste sokkene også!
Fotballøvelse: hvor mange ballberøringer
Lag en sirkel på bakken eller gulvet ved hjelp av kjegler, kritt, klosser eller noe annet. Så henter du en fotball.
Lett vanskelighetsgrad
• Angi 30 sekunder på en nedtellingstidtaker.
• Hvor mange berøringer med føttene i løpet av 30 sekunder klarer du å få til uten at ballen kommer utenfor sirkelen?
• Klarer du å slå rekorden?
Middels vanskelighetsgrad
• Angi 30 sekunder på en nedtellingstidtaker.
• Denne gangen skal du prøve å berøre ballen med så mange forskjellige deler av foten som mulig, som tærne, vristen, fotsålen, hælen og innsiden og yttersiden av foten.
• Hvor mange ballberøringer klarer du i løpet av 30 sekunder?
• Vil du ha en ekstra utfordring, kan du starte nedtellingen igjen og prøve å spille uten å bruke den samme delen av foten to ganger på rad.
• Hva klarte du bra, og når fikk du flest poeng?
Med venner og familie
• Når du er klar, kan du få med deg en venn eller noen i familien på utfordringen.
• Se hvor mange ballberøringer du kan få til på 30 sekunder, men denne gangen må dere bytte på mellom berøringene.
• Finn ut hvordan dere kan få så mange berøringer som mulig som lag.
Fotballøvelse: slå veggen
Alt du trenger, er en ball og en vegg, så la oss sette i gang!
Lett vanskelighetsgrad
• Sentre ballen til veggen som om du sentrer til en venn.
• Når den kommer tilbake, må du prøve å stanse den eller sparke den tilbake med en ny del av foten hver gang.
• Hvor mange forskjellige deler av foten klarer du å bruke? Klarer du å ha kontroll på ballen?
Middels vanskelighetsgrad
• Denne gangen kaster du ballen mot en høyere del av veggen.
• Prøv å stanse ballen eller sentre den tilbake til veggen – men denne gangen må du bruke forskjellige deler av kroppen, som brystet, hodet eller andre deler av føttene.
• Hvor mange forskjellige deler av kroppen klarer du å bruke?
Med venner og familie
• Når du er klar, kan du få med deg en venn eller noen i familien på utfordringen.
• Hvor mange ganger klarer dere som lag å sentre og stanse ballen med føttene?
• Klarer dere å stanse ballen med en ny del av foten hver gang?
• Hvis dere har lyst, kan dere teste ut ferdighetene deres på hverandre. Sentre ballen til den andre på forskjellige måter for å gjøre det mer utfordrende å stanse ballen.
• Husk å støtte og hjelpe hverandre slik at begge kan bli flinkere.
Fotballøvelse: kubbespill
Finn ti leker eller gjenstander som du ikke er redd for å velte. Det er på tide å få strike!
Spark
• I denne aktiviteten kalles gjenstandene «kubber».
• Still opp kubbene i en trekant. Den enkle måten å gjøre dette på, er å lage fire rekker (én kubbe, to kubber, tre kubber, fire kubber).
• Plasser deg ca. to meter unna kubbene.
• Spark ballen mot kubbene for å velte så mange som mulig av dem.
• Hver gang teller du hvor mange du veltet.
• Gjenta disse trinnene fem ganger, og finn ut av hvor mange kubber du veltet til sammen.
• Klarer du å slå rekorden hver gang? Hva gjorde du på det beste forsøket?
Kast
• Still opp kubbene i en trekant, som i sparkeøvelsen.
• Plasser deg ca. tre meter unna kubbene.
• Kast ballen og se hvor mange kubber du klarer å velte.
• Hvis du vil gi deg selv en utfordring, kan du gå lengre unna eller stille opp kubbene i forskjellige former.
Med venner og familie
• Når du er klar, kan du få med deg en venn eller noen i familien på utfordringen.
• Lag regler så alle kan være med: Skal dere kaste? Skal dere sparke? Hvor langt unna kubbene skal dere stå? Hvor mange kubber skal dere ha? Hvilken form skal dere stille dem opp i?
• Ikke glem å heie på og hjelpe hverandre.